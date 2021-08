PSG, Messi, Ramos, Wijnaldum… Les recrues présentes à l’anniversaire d’Ander Herrera

A l’occasion de son 32eme anniversaire, Herrera a invité les nouvelles recrues dont Messi à partager ce moment.

"Mais où est donc Kylian Mbappé ?". En postant une photo de ses 32 ans, dimanche, Ander Herrera ne pensait pas mal faire mais a déclenché, bien malgré lui, une vague d’interrogation sur le futur de l’attaquant du PSG.

A l’heure où on ne sait pas encore quel sera officiellement le club du champion du monde 2018 après le 31 août, le cliché posté par le milieu de terrain espagnol ne va pas arranger les spéculations et mystères autour de Mbappé. Pour beaucoup, ce n’est qu’un épi-phénomène, seulement pour d’autres supporters du PSG, c’est une raison de plus d’y voir un signe.

Au lendemain de la victoire parisienne contre Strasbourg (4-2) pour le compte de la 2eme journée de Ligue 1, Ander Herrera a invité quelques coéquipiers à passer la journée à ses côtés pour souffler ses 32 bougies. Il s’était d’ailleurs offert un joli cadeau au Parc des Princes avec cette victoire et 90 minutes passées sur le pré.

"Il n’y a pas de meilleur cadeau d’anniversaire que cette victoire. Heureux d’avoir les fans de retour au Parc des Princes", s’était réjoui, samedi, l’ancien de Manchester United sur Instagram.

A l’occasion de cet anniversaire, Herrera en a donc profité pour améliorer l’ambiance dans le groupe et a fait le choix d’inviter les nouvelles recrues estivales du PSG. Sur la photo publiée sur le compte du milieu espagnol, on peut donc y voir Gigi Wijnaldum, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Lionel Messi. Seul Gianluigi Donnarumma est absent du cliché.

Seulement, ce qui a interloqué les suiveurs du Parisien concerne bien évidemment l’absence de Kylian Mbappé mais aussi une forte présence sud-américaine sur la photo. Le clan des Argentins et Brésiliens a un poids considérable dans le vestiaire parisien et ce n’est donc pas un hasard si l’on retrouve tout ces joueurs réunis à l’occasion d’une sortie privée.

Certains y verront le signe d’une fracture entre la frange « latine » et le clan français mais il n’y a certainement pas de mal à voir dans cette photo. Marquinhos, capitaine du club, n’est par exemple par présent aux côtés des Neymar, Paredes et autres Di Maria… Mais forcément, à l’heure où l’attention est portée sur Mbappé, tout est sujet à discussion.