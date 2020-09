PSG-OM, Thauvin : "La victoire d'un club et d'un peuple"

Buteur au Parc des Princes, l'ailier de Marseille n'a pas caché sa fierté après la victoire des siens ce dimanche soir.

Unique buteur lors du Classique face au PSG ce dimanche soir, Florian Thauvin a mis fin à neuf ans d'attente pour le peuple marseillais. La dernière fois que l'OM avait battu le champion de en titre, c'était en novembre 2011 au Stade Vélodrome. Et la dernière victoire phocéenne au Parc des Princes remonte encore plus avec un succès en février 2010. Auteur du but de la victoire, Florian Thauvin savoure ce succès.

"C'est du bonheur, ça fait plaisir. C'est la victoire d'un club, la victoire d'un peuple. Une victoire personnelle pour moi, parce que ça fait un an jour pour jour que je me suis fait opérer. La vie nous réserve parfois de belles surprises. Je n'aurais jamais pensé, il y a un an, qu'il m'arriverait ça. Ça me fait plaisir et ça m'a donné raison de m'accrocher, de ne pas baisser les bras. Du début à la fin, cela a été un match compliqué. On a beaucoup couru, on a fait que défendre. On s'est battus les uns pour les autres", a expliqué Florian Thauvin.

Les Marseillais aux anges

"C'est vrai qu'il y a deux ans il y avait beaucoup de frustration on était près du but. Ce soir on a réussi, ça nous tenait à coeur, à nous et aux supporters. Contre des équipes comme le PSG qui ont souvent le ballon, on court beaucoup et quand on le récupère on est fatigués. Ce soir on a marqué un but qui nous fait du bien. Honnêtement on ne voulait pas rentrer dans ce jeu (de provocations)... Ce qu'on voulait c'était bien défendre ensemble, faire les efforts les uns pour les autres et être bons en contre-attaque. On réussit à marquer un but sur coup de pied arrêté qui fait énormément de bien", a conclu l'ancien joueur de Bastia.

André Villas-Boas était également heureux après le coup de sifflet final : "C'est une victoire importante, c'est historique, c'est une victoire difficile, dure comme toujours. On a bien souffert. Un peu de déchet technique avec le ballon. Une belle victoire. C'est une grosse joie. Je félicite les joueurs qui ont été énormes aujourd'hui. On marque un deuxième but complètement légal qui aurait plié la rencontre. C'est une victoire historique. Il y a eu dix ans de domination pour le PSG, mais il y a deux phases dans le Classique. Avant et après l'arrivée du , qui a investi un milliard et demi. Ils veulent gagner la , mais ils ne l'ont pas encore. Il faut féliciter l'OM".

Même son de cloche chez Dimitri Payet au micro de Téléfoot : "On avait à cœur de faire un résultat, au moins repartir avec un point, on avait un plan bien précis, on a été récompensés de nos efforts. Je pense que je vais me réveiller avec quelques douleurs, mais ça se soigne plus vite quand on gagne, je savais que j’allais avoir un accueil assez spécial. Ils sont sortis de leur match, on est restés concentrés. On n’a pas pris de but et on a su marquer pour gagner. Je n’ai rien à répondre sur le calendrier du PSG, on le respecte, on joue les matchs tels qu’ils arrivent, on a aussi eu deux déplacements, c’est leur problème et pas le mien"