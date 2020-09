PSG-OM, Neymar s’est plaint d’insultes racistes

Neymar a connu une soirée très compliquée, ce dimanche lors du Classique face à Marseille. Au-delà d’une prestation individuelle très décevante, le Brésilien n’a pas été capable de garder son sang-froid et il a dû rentrer aux vestiaires avant le reste de ses coéquipiers.

A quelques secondes de la fin, l’ancien Barcelonais s’est fait expulser par l’arbitre pour avoir frappé à la nuque Alvaro Gonzalez, le défenseur marseillais. Ce n’est qu’après visionnage de la VAR que Mr Brisard a pris la décision qui s’imposait. L’arrière espagnol a aussi été expulsé pour son implication dans l’échauffourée qui avait précédé l'action.

Neymar tells the fourth official there was a racist incident after receiving his marching orders...



We expect to hear much more fallout from tonight's Le Classique. pic.twitter.com/U6ELYKNaXp