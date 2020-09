PSG-OM : les chiffres du Classique à retenir

Voici les principales stats du Classique à retenir.

Un match houleux et la première victoire de l’OM dans le Classique depuis belle lurette. Voici les chiffres importants de la rencontre à retenir avec notre partenaire Opta Sports.

2011. Marseille a remporté sa 1e rencontre de contre Paris depuis le 27 novembre 2011, mettant fin à une série de 16 matches sans succès dans l'élite (3 nuls, 13 défaites).

0. Paris a perdu ses 2 premiers matches d'une saison de sans marquer le moindre but pour la 2e fois de son histoire, après 1978/79.

0/2. Paris a perdu ses 2 derniers matches de Ligue 1, soit autant que lors de ses 25 précédents (21 victoires, 2 nuls).

1/19. Marseille n'a perdu qu'un seul de ses 19 derniers matches de Ligue 1 (14 victoires, 4 nuls), c'était contre le 22 février 2020 (1-3).

10. Marseille est invaincu lors de ses 10 derniers déplacements en Ligue 1 (8 victoires, 2 nuls), plus longue série en cours et sa plus longue depuis octobre 2015-mars 2016 (11).

2. Paris est resté muet lors de 2 matches consécutifs en Ligue 1 pour la 1e fois depuis mai 2018 (2).

17. 17 cartons ont été distribués lors de ce match entre Paris et Marseille, un record lors d'une rencontre de Ligue 1 au 21e siècle. 5 cartons rouges ont d'ailleurs été distribués, co-record au 21e siècle, à égalité avec Bastia v Ajaccio le 2 mars 2013.

4. Florian Thauvin est impliqué dans les 4 derniers buts de Marseille en Ligue 1 (2 buts, 2 passes décisives). Il a inscrit son 2e but contre Paris dans l'élite – son 1er au Parc des Princes -, après celui du 22 octobre 2017.

12. Dimitri Payet est impliqué dans 12 buts lors de ses 15 derniers matches de Ligue 1 (7 buts, 5 passes décisives). Il a été décisif lors de chacun de ses 3 derniers matches dans l'élite (1 assist v Paris, 1 but v Amiens, 1 assists v Nîmes), sa meilleure série depuis septembre 2018 (4).

2013. Alessandro Florenzi va devenir le 1er joueur de Paris à faire ses débuts en Ligue 1 contre Marseille depuis David Beckham le 24 février 2013.