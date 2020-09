PSG-OM, Luis Fernandez : "Une rivalité malsaine"

L'ancien entraîneur du PSG a regretté la tournure prise par le Classique entre le club de la capitale et l'OM ce dimanche soir.

Si l' a remporté le Classique au Parc des Princes pour la première fois en dix ans, ce dimanche soir, la rencontre a surtout été marqué par la tension entre les deux équipes. Au total, cinq cartons rouges ont été distribué dans une fin de match plus que houleuse avec des gestes déplacés et un début de bagarre entre plusieurs joueurs des deux équipes. Expulsé, Neymar a même accusé Alvaro Gonzalez d'avoir proféré des insultes racistes à son encontre.

Dans les colonnes de Le Parisien, Luis Fernandez a regretté la tournure des évènements : "C'était une drôle de soirée. Ce n'était pas digne de deux clubs d'un certain standing normalement. Le Real et le Barça, il y a de la rivalité, mais ça ne se termine pas comme ça. Entre le Bayern et Dortmund ou l'Inter et l' non plus, alors que c'est encore plus chaud. Cette fin de match ne donne pas une bonne publicité pour le football. C'est ça qui m'interpelle".

"À mon époque, on n'en arrivait pas à ce stade-là"

"Les Marseillais ont fait le match tactiquement parfait. Ils ont été bien en place. Ils n'ont pas mis d'avant-centre, ils ont renforcé leur milieu de terrain et ont bien défendu. Après ça se joue sur un coup de dé. Le PSG a eu les deux, trois occasions, avec Neymar notamment. Mais ils n'ont pas su concrétiser. On ne peut pas dire qu'on a vu un grand match. On a vu un match qui s'est mal terminé, avec des mauvaises attitudes. A notre époque aussi c'était chaud, mais ça ne se terminait pas comme ça", a ajouté l'ancien du PSG.

Luis Fernandez n'a pas voulu accabler l'arbitre : "Quand on en vient aux mains, qu'on en arrive à ce stade-là, il y a trop de laisser-aller. Si d'entrée tu te fais respecter… Après, il y a les situations avec le VAR. Il n'a peut-être pas su maîtriser. Mais c'était une rivalité malsaine. Du racisme envers Neymar ? Je ne sais pas. Je n'ai pas pu voir ça. C'était tendu. Ça a commencé avec Neymar et Dimitri Payet. C'est parti un peu de Payet avec ses déclarations. Ça a chauffé l'ambiance. Le problème, c'est que les joueurs du PSG aujourd'hui ne sont pas au point sur le plan physique. Ils n'ont pas eu la préparation adéquate. Pour l'entraîneur c'est compliqué. Un match comme ça ne doit pas avoir lieu au bout de la 2e journée mais vers la 15e".

En revanche, malgré deux défaites en deux matches pour le PSG, l'ancien technicien du club de la capitale n'est pas inquiet : "S'inquiéter pour Paris ? Non, ce n'est pas inquiétant on en est qu'à la 2e journée. Ils reçoivent Metz. Il faut vite rétablir la situation, même si Neymar ne sera pas là. Ça donne un peu plus de suspense à notre championnat. Au moins, ça mettra un peu plus de piment car on ne pourra pas dire que le PSG va être tout seul. Mais on ne vend pas un championnat si on finit les matchs comme ça. Ce n'est pas une bonne publicité pour la ".