PSG-OM : André Villas-Boas : "C'est une victoire historique"

Pour la première fois depuis novembre 2011, l'OM a battu le PSG. Pour le coach de l'OM c'est forcément spécial.

Une victoire, enfin ! La première face au PSG depuis le 23 novembre 2011 avec en prime, une fin de match houleuse avec cinq cartons rouges.

Interrogé par Téléfoot, la chaîne, l'entraîneur portugais de l'OM est revenu sur ce succès : « C'est une victoire importante, c'est historique, c'est une victoire difficile, dure comme toujours. On a bien souffert. Un peu de déchet technique avec le ballon. Une belle victoire. »

Villas-Boas tacle le PSG en conférence de presse

André Villas-Boas s'est ensuite présenté en conférence de presse et il n'a pas mâché ses mots à l'égard du PSG : « C'est une grosse joie. Je félicite les joueurs qui ont été énormes aujourd'hui. On marque un deuxième but complètement légal qui aurait plié la rencontre. C'est une victoire historique. Il y a eu dix ans de domination pour le PSG, mais il y a deux phases dans le Classique. Avant et après l'arrivée du , qui a investi un milliard et demi. Ils veulent gagner la , mais ils ne l'ont pas encore. Il faut féliciter l'OM.

Neymar était un petit peu énervé par cette situation en fin de match. J'espère que ça ne va pas mettre du noir cette victoire. Je ne pense pas, car Alvaro (Gonzalez) est un joueur expérimenté. Il n'y a pas de place pour le racisme dans le foot, mais je ne pense pas que ce soit ça. On a aussi Di Maria qui a craché sur un de nos joueurs. C'était un Classico et on doit retenir cette victoire historique pour l'OM.

Félicitations à Neymar et Di Maria d'avoir joué à ce niveau pour leur retour. On n'attendait pas Neymar et Di Maria à ce niveau. On pensait qu'à la mi-temps ils seraient vidés. J'ai été surpris par ça. Ils ont fait un gros match et ça donne un petit peu plus d'importance à notre victoire. »