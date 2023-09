PSG – OM : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain accueille l’Olympique de Marseille dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1. Les dernières news ici.

Revenus respectivement de Ligue des champions et de la Ligue Europa, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille se donnent rendez-vous en match de la sixième journée du championnat. Un classique très attendu par le public français, ce dimanche 24 septembre.

Le PSG pour la relance, l’OM pour poursuivre l’invincibilité

Cinquième de Ligue 1 de France après cinq journées, le Paris Saint-Germain ne connaît pas un début de saison à ses habitudes, lui qui raflait tout sur son chemin. Auteurs de deux matchs nuls, deux victoires et une défaite, notamment contre l’OGC Nice (2-3), le weekend écoulé, les hommes de Luis Enrique envisagent de se relancer.

Bien qu’ils n’aient pas convaincu contre Nice en championnat récemment, les Rouge et Bleu ont mis tout le monde d’accord avec une belle victoire (2-0) contre le Borussia Dortmund pour leur entame en Ligue des champions de l’UEFA. En confiance, les Franciliens donnent rendez-vous aux Marseillais au Parc des Princes, ce dimanche soir.

De l’autre côté de la ligne de bataille, se trouve l’Olympique de Marseille. Bien qu’ils soient invincibles en championnat de France, les Phocéens n’ont pas une statistique aussi reluisante. En cinq sorties, la cité phocéenne compte deux victoires et trois matchs nuls. Mais les Marseillais sont en crise depuis le début de la semaine. Ce qui a poussé l’entraîneur Marcelino à déposer le tablier après une réunion tenue lundi entre les associations des supporters et les dirigeants du club.

Le club est désormais confié à Jacques Abardonado, qui en est l’entraîneur intérimaire. Ce dernier a déjà dirigé son premier match avec les Olympiens, en réussissant à accrocher l’Ajax Amsterdam (3-3) en Ligue Europa, jeudi, lors de la première journée.

Horaire et lieu du match

PSG – OM

Ligue 1

Parc des Princes

A 20h45 française

Les équipes probables du PSG – OM

PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez - Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha - Dembélé, Kolo Muani, Mbappé

OM: Lopez - Clauss, Mbemba, Gigot, Renan Lodi - Kondogbia, Ounahi, Veretout - Harit, Aubameyang, Ndiaye

Sur quelle chaine suivre le match PSG – OM

La rencontre entre le PSG et l’OM sera à suivre ce dimanche 24 septembre 2023 à partir de 20h45 sur Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass my Ligue 1.