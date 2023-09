PSG-Nice (2-3) : Première défaite de la saison pour Paris

Le PSG a chuté à domicile ce vendredi contre l’OGC Nice (2-3) à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1.

Ce vendredi, c’était la reprise de la Ligue 1 après la trêve internationale. En ouverture de la 5e journée, le PSG recevait l’OGC Nice au Parc des Princes. Deuxième avant cette rencontre, le club de la capitale visait une 3e victoire consécutive et une place de leader provisoire de Ligue 1. Mais c’est sans compter sur une surprenante équipe de l’OGC Nice qui s’est imposée avec la manière (2-3).

P aris surpris d'entrée

Paris commence fort et attaque d'entrée, Mbappé provoquant un corner (1e). C'est repoussé très difficilement par Nice qui est acculé (2e). Paris monopolise le ballon et fait courir Nice, à la recherche d'un décalage (4e). Sur une mauvaise relance, Donnarumma se fait intercepter par Sanson qui tente sa chance mais l'Italien parvient heureusement à se rattraper (5e) ! Nice commence à mieux gêner le PSG et presse haut (7e). Sur un ballon en profondeur, Moffi s'échappe et frappe mais son tir du gauche et sans réel angle n'inquiète pas Donnarumma (11e).

Peu à peu, le Gym s'installe et le PSG a de plus en plus de mal à construire, les visiteurs prenant même le ballon (15e). Sur un bon ballon de Vitinha, Mbappé parvient à frapper mais c'est repoussé en corner. La tentative de lob de Dembélé ne surprend pas l'immense Bulka (19e). C'est Nice qui va lancer les hostilités. Mbappé est contré sur une attaque, cela revient sur Moffi qui combine, c'est repoussé mais le Nigérian parvient à conclure d'une frappe au ras du poteau (0-1, 21e) !

Thuram était proche de marquer le deuxième but des aiglons mais Donnarumma se détend. A force de rater des situations, Nice se fait piéger. Sur un centre en retrait Mbappé égalise (1-1 29e). Après l’égalisation Gonçalo Ramos se signale de la tête mais ne trouve pas le cadre. Le portugais sert dans la foulée Ousmane Dembélé mais l’international français n’ajuste pas bien son tir. Les deux équipes se monopolisent ainsi dans cette première période.

Sur une contre-attaque bien orchestrée, Terem Moffi est trouvé dans la profondeur. Après un débordement balle aux pieds, l’attaquant nigérian sert son coéquipier Gaetan Laborde le 2éme but (1-2,53e).

Le show Moffi

Terem Moffi, insaisissable, va faire voir de toutes les couleurs à la défense parisienne. Bénéficiant d’un une deux, le Super Eagle se joue de ses vis-à-vis et déclenche une passe sublime qui se loge dans la surface de Donnarumma.

Sonnés par ce scénario, les parisiens n'abdiquent pas. Les hommes de Luis Enrique poussent et réduisent le score grâce à Mbappé (2-3,87e). L'attaquant de l’équipe de France inscrit un doublé et son 5e but de la saison mais n’arrive pas à empêcher la première défaite du PSG. L’OGC Nice réalise une très belle opération avec cette victoire.