PSG - Neymar au vestiaire du Barça : "Rassurez-vous, je vais revenir"

D’après Sport, Neymar aurait assuré au vestiaire du Barça que son retour était proche. Le tout sur une conversation WhatsApp.

Le va-t-il perdre son accent brésilien ? Malgré le retour de Leonardo au poste de directeur sportif, l’un de ses compatriotes a dit au revoir (et peut-être adieu) aux champions de ce dimanche : dans un long message posté sur Instagram, Dani Alves a annoncé qu’il ne prolongerait pas son contrat dans la capitale française, lequel arrivera à expiration à la fin du mois de juin. Un premier départ auriverde avant celui de Neymar ?

Le PSG ne compte pas le brader

Selon la presse catalane, c’est un grand oui. Ce dimanche, le quotidien Sport fait effectivement sa Une sur Neymar, pour changer. Et le contenu a de quoi faire peur aux supporters parisiens. D’après nos confrères, la superstar brésilienne aurait rassuré ses anciens coéquipiers quant à son retour imminent à Barcelone. "Rassurez-vous, je vais revenir", aurait-il déclaré dans la conversation WhatsApp de la bande à Lionel Messi.

¡Buenos días! Esta es nuestra portada de este domingo 🗞️☕ https://t.co/BNztnzReTe — Diario SPORT (@sport) 23 juin 2019

Il ne s’agit d’un secret pour personne, Neymar ne jouit plus d’une immunité totale dans la capitale française, et le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a récemment ouvert la porte à un départ du Brésilien lors d’une interview accordée à France Football. Mais le PSG ne compte pas brader un joueur acheté au Barça pour 222 M€ à l’été 2017, et un éventuel retour de l’ancien de Santos en Catalogne prendra plusieurs semaines avant de se concrétiser.

Marquinhos entretient le flou…

Le Barça cherche actuellement un montage financier capable de faire plier le Paris Saint-Germain. Selon nos informations, le président catalan Josep Maria Bartomeu envisage de proposer un chèque de 100 millions d’euros auquel il ajouterait Philippe Coutinho, lequel n’a jamais réussi à s’imposer sur la pelouse du Camp Nou. Une offre susceptible de convaincre le PSG ? Difficile à dire, toujours est-il qu’un départ de Neymar n’a jamais été aussi probable.

L’un de ses coéquipiers au PSG et en sélection brésilienne, Marquinhos, a récemment entretenu le flou lorsque la question lui a été posée. "L’avenir de Neymar ? Je ne sais pas, je ne sais pas.... La situation est délicate, je ne veux rien dire. Lui et le président savent ce qu’ils font. Je suis concentré sur la Copa America", a-t-il confié dans des propos rapportés par Marca. Les champions de France s’apprêtent-ils à tourner la page Neymar ? Ce sera tout l’enjeu de ce mercato estival.