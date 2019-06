PSG - Dani Alves, c’est fini !

Dans un long message publié sur les réseaux sociaux, Dani Alves a annoncé qu’il quitterait le PSG à l’expiration de son contrat, le 30 juin prochain.

Dani Alves et le PSG, c’est fini. Après deux saisons passées au sein du club de la capitale, le latéral droit a décidé de ne pas prolonger son contrat avec la formation parisienne, comme il l’a déclaré sur ses propres réseaux sociaux. Une annonce qui intervient quelques heures après la qualification du Brésil pour les quarts de finale de la Copa America suite à son carton contre le (5-0). L’esprit libéré, l’ancien joueur du Barça a donc décidé de mettre les choses au clair.

Alves : "Remercier la famille du PSG"

"Dans la vie, tout a un début, un milieu et une fin, et le moment est venu de mettre le point final ici. Aujourd'hui, je termine un autre cycle de ma vie, un cycle de victoire, d'apprentissage et d'expériences. Je voudrais remercier la famille du PSG pour l'opportunité de créer ensemble une page de l'histoire de ce club", a écrit Alves dans un long message publié sur Instagram, peu après le match de la Seleção.

"Je tiens à remercier tous les membres du personnel pour leur affection, leur respect et leur complicité dès le premier jour... vous rendez ce club un peu plus spécial. Un gros câlin à tous et j'espère que vous ne manquerez pas mes folies. Avec beaucoup d'affection", a finalement conclu Alves, qui aura tout de même réussi à remporter 5 titres en deux saisons avec le PSG : deux championnats, une , une et un .

L’avenir de Neymar au PSG impacté ?

La suite ? Nul ne le sait, et peut-être que le joueur lui-même l’ignore. À 36 ans, Alves semble avoir au moins une saison à haut niveau dans les jambes, sa bonne forme affichée avec le lors de la Copa America en témoigne. Pour le PSG, il s’agit tout de même d’une mauvaise nouvelle car un joueur d’expérience, milieu de terrain sous l’ère Thomas Tuchel qui plus est, s’en va. Et cela ne poussera pas son compatriote Neymar à rester… Au contraire.