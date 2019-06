PSG - L'avenir de Neymar ? Marquinhos entretient le flou

Interrogé en marge de la Copa America sur l'avenir de Neymar, le défenseur du PSG s'est livré à des déclarations pour le moins... évasives.

Le clan des Brésiliens est très solidaire au PSG. Et bien évidemment, aucun joueur de nationalité brésilienne n'a envie de voir l'un des siens quitter le club de la capitale cet été, et encore moins lorsqu'il s'agit de la superstar de l'effectif : Neymar, arrivé en grande pompe en 2017.

Comme souvent pendant la période des transferts, et lors de celle-ci peut-être encore un peu plus qu'à l'accoutumée, il ne se passe pas un jour sans qu'une nouvelle rumeur enfle au sujet d'un départ du maître à jouer parisien.

​

L'article continue ci-dessous

En effet, suite aux récentes déclarations assez fermes du président parisien Nasser Al-Khelaïfi et à l'information indiquant que le Champion de n'était pas entièrement contre le fait de se séparer de son joueur, Neymar est, plus que jamais, au coeur de toutes les attentions. Et notamment en , où le et surtout le FC Barcelone pourraient débuter les grandes manoeuvres afin de le recruter.

Marquinhos : "Neymar ? Je ne sais pas, je ne sais pas..."

Disputant actuellement la Copa America au avec la Seleçao, Marquinhos, compatriote de Neymar, n’a pas pu éviter les questions concernant un potentiel départ de son coéquipier au PSG. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ses propos relayés par Marca ne devraient en rien contribuer à calmer les rumeurs, tant l'ancien de l' ne s'est pas montré très rassurant pour les supporters du club francilien.

"Je ne sais pas, je ne sais pas.... La situation est délicate, je ne veux rien dire. Le président et lui (Neymar) savent ce qu’ils font. Je suis concentré sur la Copa America", a en effet déclaré le défenseur central, interrogé sur les envies de départ de son ami et partenaire. Un discours évasif, qui ne manquera pas de faire le jeu des nombreux médias espagnols, lesquels se délecteront de ce genre de commentaires.