Mercato - PSG : Le prix de Neymar fixé à 300M€ ?

Si le départ de Neymar cet été semble aujourd'hui envisageable, les dirigeants parisiens ne comptent pas le laisser partir à n'importe quel prix.

Si le PSG semble désormais être prêt à envisager un départ de Neymar cet été lors du mercato estival, ce ne sera pas à n'importe quel prix. Selon les informations du Parisien, le club de la capitale exigerait même une somme record de 300 millions d'euros pour le prodige brésilien. Un montant qui pourrait en refroidir plus d'un alors que les rumeurs d'un retour en Espagne avaient enflé ces derniers jours.

Une somme qui démontre l'importance de la star brésilienne aujourd'hui dans un club qui envisagerait donc la possibilité de le conserver si aucune offre démesurée n'arrivait sur la table. Car aujourd'hui, si le Barça et le sont les deux principales pistes envisagées, il paraît difficile d'envisager l'un des deux géants espagnols en mesure de dépenser 300 millions d'euros.

Les Merengue ont déjà dépensé une somme supérieure depuis le début de ce mercato et recherchent activement un milieu de terrain d'envergure - en priorité Paul Pogba. Côté Blaugrana si les dépenses ont été plus mesurées pour l'instant, la venur d'Antoine Griezmann (dont la clause libératoire est de 120 millions d'euros) reste probable. Reste à savoir si des joueurs pourraient être inclus dans la transaction, comme cela a été évoqué avec Umtiti, Rakitic et Dembélé.

Pour ce qui est du PSG, une telle somme permettrait au club de réaliser un très gros mercato estival tout en gardant une certaine marge par rapport aux menaces du mercato estival. Si le recrutement d'un milieu défensif reste la priorité - secteur de jeu dans lequel le profil visé serait toujours le Napolitain Allan -, les dirigeants parisiens seraient engagés sur plusieurs autres dossiers comme Matthijs de Ligt, Lorenzo Insigne ou encore Philippe Coutinho.

Pour rappel, Neymar est arrivé à Paris à l'été 2017 contre 222 millions d'euros, un record absolu qui tient toujours. Le génie brésilien pourrait donc être ammené à battre lui-même cette marque du transfert le plus coûteux de l'histoire du football.