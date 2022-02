PSG : "Mbappé ne fera pas de sentiments à l'heure d'éliminer le Real Madrid" prédit Laure Boulleau

Dans moins d'une semaine le choc tant attendu entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid aura lieu. Le nom de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres, des deux côtés, avant cette rencontre et encore plus après sa sortie médiatique après le match contre Lille où il a parlé de son avenir. Néanmoins, comme il l'a indiqué, Kylian Mbappé est pleinement concentré sur sa fin de saison avec le PSG et aura à coeur de briller contre le Real Madrid. C'est également ce que pense Laure Boulleau, comme elle l'a confié dans une interview accordée à Marca, parlant notamment de l'avenir de l'international français et de son rendez-vous face au Real Madrid.

"Mbappé supporte très bien la pression"

"La vérité est que je ne comprends pas vraiment tout ça. Il y a beaucoup d'émotions dans tout. Cela fait 15 ans que je suis au PSG et je travaille toujours avec eux, donc moi je ne veux pas qu'il parte. Je comprends que les gens à Madrid veulent qu'il vienne et tout le monde sait que Madrid a toujours été un club très important pour lui depuis qu'il est enfant, et que cela pourrait être un de ses objectifs. Mais beaucoup de choses peuvent se passer d'ici l'été, jusque même au fait qu'il continue pendant une ou deux années de plus pour terminer son étape à Paris", a indiqué Laure Boulleau.

Real Madrid : Casemiro déclare sa flamme à un joueur du PSG

"Je pensais qu'il allait partir cet été, c'était dur. Il y a toujours l'espoir qu'il reste. En 2017, il allait aller à Madrid et il est venu au PSG, le mercato est imprévisible. Un match difficile pour lui ? Il a démontré qu’il supportait très bien la pression. Cet été avec Madrid, la Coupe du monde, l'Euro... Il y est habitué et cet été, il n'a pas cessé de marquer malgré toutes les rumeurs de départ. Sa mentalité est incroyable. Quand il a parlé à L'Équipe cet été, au milieu des rumeurs, je pense qu'il s'est un peu libéré et qu'il est mieux maintenant", a ajouté la consultante Canal +.

"Mbappé, Neymar ou Messi peuvent gagner un match à eux seuls"

Pour Laure Boulleau, le Real Madrid est favori grâce au statut du club espagnol : "Je pense que le Real Madrid est favori, je ne dis pas ça par fausse modestie, ils ont plus d'expérience et l'institution est si forte qu'ils ont toujours une confiance aveugle en ce qu'ils font. Mais Mbappé, Neymar ou Messi peuvent gagner un match à eux seuls. Il faut qu'il n'y ait pas de blessures. Même Kylian Mbappé ne va pas faire de sentiments à l’heure d’éliminer le Real Madrid.

PSG : le Collectif Ultras Paris charge la direction et les joueurs



L'article continue ci-dessous

Autre dossier brulant du côté du Paris Saint-Germain, la présence ou non de Neymar, tout comme celle de Sergio Ramos. Le Brésilien est absent depuis la fin de l'année 2021 et une blessure contre l'AS Saint-Etienne. Il est en plein contre la montre pour revenir à temps pour l'échéance majeure du PSG, mais il y a encore des doutes sur sa présence lors du match aller face au Real Madrid. Laure Boulleau a donné son avis sur la possibilité de voir le Brésilien mardi prochain.







"Neymar est un joueur spécial et, malgré les critiques, il a une personnalité qui aide beaucoup. C'est un joueur unique. Tu ne peux que l'aimer même s'il te déçoit parfois. Il y a eu des tensions, mais au final, tout le monde l’apprécie. Lors de la finale de la Ligue des champions 2020, il a tout fait lui-même. S'il est bon, il intimide l'adversaire, il a ce pouvoir. Il vient pour être décisif. Il m'a toujours fait rêver et dans les grands matchs, il répond présent généralement", a conclu l'ancienne joueuse du PSG.