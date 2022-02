Real Madrid : Casemiro déclare sa flamme à un joueur du PSG

En battant largement Lille, dimanche dernier, le PSG a parfaitement lancé sa dernière ligne droite de préparation avant le Real Madrid. Car oui, le choc contre les Merengue en 8emes de finale de Ligue des Champion se profile déjà dans sept jours.

L’impatience est là afin de voir deux des favoris croiser le fer dès le premier round des phases finales de C1. Un crève-coeur pour certains, une affiche de rêve pour d’autres. En attendant de savoir si Neymar sera suffisamment remis pour prendre part au match aller, Mauricio Pochettino a eu la bonheur de voir que Lionel Messi monte en régime.

Casemiro place Messi tout en haut

Dans une position axiale contre le LOSC, l’Argentin est apparu plus en jambes et plus libre de ses mouvements. Une prestation qui s’est soldée par un but et une passe décisive. Pas de quoi surprendre le Real Madrid qui connait trop bien la Pulga pour croire à une baisse de niveau.

Après l’avoir affronté à de nombreuses reprises lors des Clasico, Casemiro va donc retrouver Messi, cette fois sous les couleurs parisiennes. Mais il est à peu près sûr que les deux se retrouveront souvent au duel. A une semaine du choc, le milieu brésilien a donc prévenu et lancé l’affrontement.

"Il m’est impossible d’arrêter Messi par moi-même, a-t-il confié chez AS. Mes coéquipiers devront m’aider. Contre le PSG, nous verrons un grand match."

Durant ses années Barça, le Real Madrid a été l’une des proies favorites de Lionel Messi. Et s’il est en dedans en Ligue 1, le sextuple Ballon d’Or a rapidement trouvé son rythme de croisière en Ligue des Champions avec cinq buts en cinq matches.

Malgré les rivalités en club et en sélection, Casemiro n’a pas manqué de saluer le niveau de l’Argentin, lui qui a pourtant évolué avec Cristiano Ronaldo.

"C’est un joueur dont tous ceux qui le voient tombent amoureux. Si vous aimez le football, vous aimez Messi. C’est l’un des trois meilleurs joueurs de l’histoire."