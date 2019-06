PSG, Mbappé agacé par les rumeurs : "Pas le moment de parler du Real Madrid"

Après la victoire face à Andorre, l'attaquant français s'est agacé d'être confronté jour après jour aux mêmes rumeurs concernant son avenir.

Buteur face à Andorre, Kylian Mbappé a vécu une soirée plutôt tranquille. Du moins sur le terrain. Si l'attaquant du PSG a assuré sur le terrain et a largement contribué au succès des Bleus, quelques jours après la défaite en , après la rencontre ce fut une toute autre paire de manche pour l'ancien attaquant de l'AS . En effet, Kylian Mbappé a une nouvelle fois été sollicité sur les rumeurs concernant son avenir ce qui n'a pas manqué de l'agacer.

En effet, en zone mixte, l'attaquant du PSG a notamment dû faire face à la presse espagnole qui avait fait le déplacement jusqu'à Andorre. Et bien évidemment, les questions tournaient autour de son avenir et plus précisement autour de l'intérêt du pour sa personne, ce qui a fortement énervé le Français : "Ce n’est pas le moment de parler du Real Madrid. Vous me posez toujours la même question, mais ce n’est pas le moment".

Mbappé, l'obsession des médias espagnols

L'article continue ci-dessous

"C’est un moment très important pour moi, j'arrive à un tournant de ma carrière. J'ai découvert énormément de choses ici. Je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. Peut-être au PSG et ce serait avec grand plaisir, ou peut-être ailleurs pour un nouveau projet", avait déclaré Kylian Mbappé lors de son sacre en tant que meilleur joueur de Ligue 1 lors des trophées UNFP au mois de mai dernier, ouvrant la porte à plusieurs interprétations de cette phrase.

Depuis cette déclaration, les rumeurs de départ ont pris de l'ampleur dans la presse européenne et notamment en , où l'on y voit un signe. En effet, les médias espagnols considèrent que Kylian Mbappé, qui aurait déjà pu rejoindre le Real Madrid par le passé avant de signer au PSG, souhaite rejoindre la Casa Blanca cet été et en a assez de jouer pour le club de la capitale. Or, le Français n'a jamais réellement clarifié sa position sur ce dossier.

Malgré lui, Kylian Mbappé risque de faire parler de lui tout l'été et d'être très souvent en Une des médias en Espagne. Le Real Madrid ne lâchera pas l'affaire à son sujet et tant que le marché des transferts sera ouvert, son nom sera lié à des rumeurs concernant son futur. Et ça, Kylian Mbappé ne peut malheureusement pour lui rien n'y faire.