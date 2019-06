Mercato - PSG : Kylian Mbappé souhaiterait quitter le club

L'avenir de Kylian Mbappé au PSG continue de poser question, alors que le jeune attaquant souhaiterait quitter le club selon la Cadena Ser.

Le feuilleton Kylian Mbappé est loin d'être terminé. Selon la radio espagnole Cadena Ser, le champion du monde souhaiterait quitter le PSG cet été car il ne sentirait pas bien au sein du vestiaire parisien. En cause notamment sa relation avec Neymar et plus largement avec le clan des Brésiliens.

De plus, toujours selon le media espagnol, le jeune attaquant reprocherait à son entraîneur Thomas Tuchel de faire passer Neymar et Edinson Cavani devant lui dans la hiérarchie des tireurs de penalty. Une décision qui l'a peut-être empêché de remporter le Soulier d'Or, lui qui a terminé la saison avec 33 buts en (contre 36 pour Messi en ). Une récompense qui s'accompagne d'une prime d'1,5 million d'euros.

Son père et agent, Wilfried Mbappé, envisage donc de lui permettre de rejoindre une autre grosse écurie européenne et aurait déjà eu plusieurs rendez-vous en ce sens. Du côté du club en revanche, il est peu probable que le joueur de 20 ans, acheté 180 millions d'euros à à l'été 2017 ne bénéficie d'un bon de sortie dès cet été alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2023 dans la capitale.

Le Real veut toujours Mbappe et Pogba

Selon Alberto Pinero, correspondant pour Goal au , ce n'est un secret pour personne que les Merengue veulent absolument recruter le natif de Bondy. Mais si les déclarations de l'intéressé lors du trophée UNFP ont donné de l'espoir au club espagnol, c'est presque mission impossible.

L'Equipe affirme tout de même que Zidane souhaite toujours les arrivées de Paul Pogba et Kylian Mbappé, et ce malgré un mercato déjà très chargé. Le club madrilène a en effet annoncé l'arrivée de Luka Jovic pour 60 millions d'euros et celles d'Eden Hazard et de Ferland Mendy devraient suivre rapidement.

Si aucun ces deux dossiers sont relativement compliqués à faire aboutir, la direction madrilène se voudrait relativement optimiste selon le quotidien français. Pour ce qui est de Paul Pogba, le principal obstacle résiderait dans ses exigences salariales, pour l'heure trop élevées pour les Merengue. Mais l'insistance de Zidane pourrait faire pencher la balance alors que la prestation de Christian Eriksen en finale de la n'a pas joué en sa faveur aux yeux de la Casa Blanca.