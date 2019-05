PSG - Mbappé laisse la porte ouverte à un départ : "Avoir plus de responsabilités, au PSG ou peut-être ailleurs"

Kylian Mbappé, élu meilleur joueur de Ligue 1 pour cette saison 2018-19, a laissé entendre qu'il pourrait quitter le Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé a laissé entendre au micro de beIN Sports qu'il pourrait quitter le cet été. Une déclaration que le champion du monde français a faite à l'occasion de la cérémonie des Trophées UNFP, lors de laquelle il a été élu meilleur joueur et meilleur espoir de Ligue 1 pour cette saison 2018-19.

"C'est le seul trophée qui me manquait. Je voudrais d'abord le dédicacer au président, Nasser, qui nous regarde. Je sais qu'il a eu une tragédie cette année donc je voudrais lui rendre hommage, il a toujours été un homme honnête avec moi depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais également remercier l'ensemble des personnes qui sont ici. C'est la 4ème année que je suis ici dans ce championnat, j'ai vécu beaucoup de choses qui sont riches en émotion : l'AS , où je suis formé, où on a réussi à remporter le titre, et ensuite le Paris Saint-Germain pour un projet totalement différent, où j'ai réussi à m'adapter dès la 1ère année, à changer de poste cette année", a t-il expliqué dans un plaidoyer sur l'estrade du Pavillon Gabriel.

"Bien-sûr il y a eu quelques déceptions mais ça fait partie du football, on a réussi à prendre ce championnat", a continué l'international français. "Je voudrais encore remercier les joueurs, le coach, le club. C'est un moment très important pour moi parce que j'arrive à un premier ou un second tournant dans ma carrière. J'ai découvert énormément de choses ici. Je sens que c'est le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au Paris Saint-Germain, ce sera avec grand plaisir, ou ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet, mais je voudrais vous dire merci".

Sans être explicite, l'international français n'exclut pas l'idée d'un départ. Un changement de ton assez radical par rapport à ces dernières sorties au sujet de son avenir. Le meilleur buteur du championnat (32 buts) avait en effet certifié à deux repris qu'il resterait au Paris Saint-Germain l'été prochain avec certitude. "Oui, je suis ici, je m’inscris dans le projet. Tant mieux pour le s’il y a Zizou, je regarderai les matchs en tant qu’admirateur", avait-il lâché sur Canal + le 21 avril.

Une affirmation répétée après une première déclaration dans un entretien pour Téléfoot un mois plus tôt. "Oui, je pense que je serai là. C’est sûr même. Même avant, c'était déjà acté. Là, avec tous les problèmes que va engendrer cette élimination, ça ne sert à rien que ma situation personnelle vienne en rajouter. C'est clair et précis".