PSG-Lyon : bien plus qu'un match pour une place en finale de la Ligue des champions

Ce samedi, à 21h00, le Paris Saint-Germain reçoit l'Olympique Lyonnais en demi-finale retour de la Ligue des champions féminine.

A l'aller, les Lyonnaises se sont imposées 3-2, profitant de trois boulettes de la gardienne parisienne, Barbora Votikova.

Paris a brisé l'hégémonie lyonnaise…

Ce soir, ce sera le 54e match entre les deux équipes. Mais l'écart entre les deux rivaux est encore énorme. Le PSG a eu besoin de 22 tentatives avant de parvenir à battre l'OL pour la première fois en 2014. Et depuis ce succès historique, le PSG ne l'a emporté que sept fois.

De 2007 à 2020, les Lyonnaises ont systématiquement remporté le titre de championne (quatorze fois) et possèdent à leur palmarès neuf victoires en Coupe de France et sept succès en Ligue des champions (dont cinq titres à la suite).

L'hégémonie lyonnaise était sans précédent dans le football féminin et sera sans doute très difficile à reproduire.

L'OL est donc une référence même si la saison dernière, le PSG est parvenu à lui chiper le titre de champion de France tout en les faisant chuter en Ligue des champions (en quart de finale).

« J'en avais un peu marre de toujours perdre contre équipe, dans les mêmes scénarios », lâchait Grace Geyoro, après l'exploit en Ligue des champions la saison dernière.

Un exploit hélas sans lendemain puisque les Parisiennes tombaient en demi-finale face au FC Barcelone, futur vainqueur de la compétition.

… mais l'OL reste toujours plus attractif

Sans titre pour la première fois depuis seize ans, l'OL a entrepris sa reconquête en nommant Sonia Bompastor à la tête de son équipe (elle est la première femme à occuper ce poste au club) et peut aussi compter sur le retour de sa star, Ada Hegerberg, victime de nombreuses blessures ces dernières saisons, pour aller chercher le doublé Ligue 1/Ligue des champions.

Pendant ce temps-là, le PSG qui se voyait briser une nouvelle fois la domination lyonnaise s'est offert une crise extra-sportive avec l'affaire Diallo-Hamraoui.

Pis, à la veille de la demi-finale aller de la Ligue des champions, Hamraoui a eu une altercation avec Sandy Baltimore…

« On peut se détester en dehors, mais sur le terrain, il faut arriver à gagner », a déclaré Geyoro, la capitaine du PSG. Mais Keira Hamraoui absente à l'aller après son altercation ne jouera pas non plus le match retour…

Si le PSG veut pouvoir rivaliser durablement avec l'OL, il doit également être en mesure de conserver ses meilleurs éléments. L'été dernier, Irene Paredes a rejoint le Barça tandis que Christiane Endler, Perle Morroni et Signe Brunn ont signé à… l'OL !

Cela montre que l'OL reste toujours plus attractif aux yeux des joueuses que le PSG. Le prochain gros dossier du mercato parisien d'ailleurs concerne la prolongation de Marie-Antoinette Katoto, l'actuelle meilleure buteuse du championnat, dont le contrat expire en juin et que des rumeurs envoient à l'OL la saison prochaine…

La demi-finale entre l'OL et le PSG sera donc bien plus qu'un simple match pour une place en finale.

Traduction et adaptation par Xavier Béal