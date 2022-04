Bis repetita ? Presque ! Cinq mois après une déconvenue mémorable au Parc OL (6-1), les féminines du PSG ont repris quasiment les mêmes ingrédients pour reproduire une recette proche d'être tout aussi indigeste. Avec comme fait majeur, un nouvel épisode Hamraoui pour déstabiliser le groupe à la veille d'une demi-finale aller de Ligue des champions et des joueuses loin de leur niveau habituel qui n'ont jamais réussi à mettre l'intensité nécessaire à ce stade de la compétition.

Pourtant, ce sont bien les Parisiennes qui ont pris les devants. Après un service de Dabritz, Katoto effaçait Renard pour marquer en angle fermé face à Endler (1-0, 8e). Mais l'ouverture du score était un trompe l'œil et avant cela, Lyon avait déjà eu les meilleures intentions.

Si Paris aurait pu bénéficier d'un penalty pour un pied haut de Bacha sur Katoto (18e), il a surtout subi les événements, complètement dépassé au milieu de terrain malgré une Grace Geyoro exemplaire au duel et dans ses replis. Sans grande difficulté, les Lyonnaises parvenaient à se projeter (1re, 9e, 22e) et profitaient de la fébrilité de nombreuses joueuses : Karchaoui dépassée, Dabritz amorphe malgré un bon début de match, Diani inexistante, sans oublier une défense central sur courant alternatif. Le tout offre une équipe fébrile, pas au niveau d'une demi-finale de Ligue des champions.

Un but digne d'un bug FIFA

Mais c'est surtout Votikova qui a été le plus en délicatesse. Sur un débordement de Cascarino, Karchaoui laissait centrer son adversaire. Mallard reprenait et voyait son ballon repoussé par Votikova. Maladroitement, la gardienne parisienne sortait et bousculait l'attaquante lyonnaise qui avait bien suivi. Renard transformait le penalty (1-1, 23e)

Neuf minutes plus tard, la portière du PSG, de manière plus grossière encore, se manquait à nouveau envoyant son dégagement directement dans les pieds de Hergerberg. La Suédoise servait Macario qui profitait une nouvelle fois de la fébrilité de Votikova, qui commettait une faute de main (2-1, 34e).

Touchées, les Parisiennes attendaient le repos avec impatience, voyaient les vagues se succéder (42e, 43e) et auraient pu rentrer au vestiaire avec un score plus lourd si Horan, seule au second poteau, avait cadré sa tête. Paris pouvait souffler mais n'en avait pas terminé avec le ridicule.

Au retour des vestiaires, Votikova remettait le couvert sur une action digne d'un bug du gardien à FIFA. Sur un contre de Dudek, le ballon lui revenait et elle tergiversait, visiblement gênée par la présence de sa défenseuse, alors qu'elle était totalement en droit de s'en saisir avec les mains. Une incompréhension dont Macario profitait pour marquer tranquillement (3-1, 50e).

La situation était ubuesque et chaque prise de balle de la gardienne parisienne faisait passer un frisson dans le stade. De cette fébrilité, les Lyonnaises n'ont pas su plus profiter et Paris réduisait même l'écart grâce à Dudek qui transformait un penalty obtenu par Katoto sur une main de Mallard (3-2, 58e).

Les Parisiennes allaient mieux mais dominaient sans se procurer de réelles occasions à l'exception d'une frappe juste au-dessus de Katoto (90e). Même Votikova se remettait la tête à l'endroit en réalisant une parade décisive devant Hegerberg (90e+2). Ce fut bien tard mais décisif et permet au PSG de rester en vie en vue de la demi-finale retour.