PSG : Hamraoui au cœur d'une altercation avant la demi-finale de Ligue des champions face à Lyon

2015, 2016, 2017, 2020, 2021 2022… six demi-finales dont trois d’affilée, les féminines du PSG commencent à avoir l’habitude de ce genre d’altitude. Samedi matin, à la veille de la rencontre contre l’Olympique lyonnais, une grande tranquillité se dégageait du centre de l’entraînement de Bougival, à l’image du fou rire de Jordin Huitema en plein milieu du toro d’échauffement.

Mais l’entraînement de veille de match est venu perturber cette tranquillité apparente. En effet, la séance a été marquée par une altercation entre Kheira Hamraoui et Sandy Baltimore, la jeune attaquante en passe de prolonger son contrat avec le PSG.

A l’origine un contact entre les joueuses qui aurait amené la milieu de terrain à se plaindre à plusieurs reprises et à marmonner quelques mots dans sa barbe. Comprenant que quelque chose clochait Sandy Baltimore aurait alors demandé des explications et c’est à ce moment que les choses se sont envenimées.

Hamraoui écartée du groupe

Quelques insultes auraient été proférées mais aucune bagarre n’aurait éclaté entre les deux joueuses vite séparées par le reste de leurs coéquipières. Le tout sous les yeux d’Ulrich Ramé, le directeur sportif parisien présent lors de ce dernier entraînement avant la demi-finale.

Alors que les joueuses seront à Lyon dès samedi soir, Kheira Hamraoui a été privée du déplacement. La joueuse n’était pas dans le car en direction de la gare de Lyon avec les autres joueuses après l’entraînement et le club a confirmé sa mise à l'écart. L'ancienne barcelonaise ne fait pas partie des convoquées.

Le PSG avait aussi publié un communiqué dans lequel il promettait des sanctions à l'encontre de celle qui perturbe la bonne atmosphère au sein de l'équipe avant un match aussi crucial : "Le club confirme qu'un incident entre joueuses est intervenu lors de la séance d’entraînement de la section féminine, ce matin. Le club prendra toutes les mesures pour tirer les conséquences de cet incident. Pour l'heure, les forces vives du Paris Saint-Germain se concentrent sur les objectifs sportifs et le match de dimanche face à l'Olympique Lyonnais".

Pour ce match aller, Paris attend aussi de savoir s'il pourra compter sur Aminata Diallo, qui n'a pas pris la direction du Rhône. Malade, la milieu du PSG était absente lors de la séance de samedi, tout comme la gardienne Charlotte Voll.

Pour le reste, l’effectif sera quasiment au complet et avant l’entraînement du jour, Didier Ollé-Nicole se satisfaisait de pouvoir compter sur toutes ses joueuses. « A ce moment de la saison, le risque de ce type de matchs est de jouer avec des blessés ou des absents. Là, on a récupéré du monde, notamment Sara (Dabritz) qui est revenue. Ça nous permet de bien préparer le match »

Dimanche soir, au Groupama Stadium les coéquipières de Marie-Antoinette Katoto reviennent sur une terre synonyme de douleurs et de correction. Lors de leur première confrontation cette saison, les Parisiennes avaient encaissé les coups sans jamais pouvoir répondre pour une défaite 6-1 (14 novembre 2021). Le contexte de l’affaire entourant Kheira Hamraoui en était bien évidemment la cause et la revanche flamboyante prise par le PSG quelques mois plus tard en Coupe de France n’a fait que le démontrer (3-0, le 29 janvier).

L’idée de justement de faire un truc grandiose

« C’est vrai que le premier match s'est joué dans un contexte particulier mais il y avait quand même des leçons à en tirer. On a beaucoup travaillé sur notre idée de jeu, que ce soit dans l’animation, la récupération de balle, tout un état de chose que nous avions mal fait dans ce match, se souvient Sara Dabritz qui a aussi qualifié la rencontre de dimanche de plus beau match de la saison. Je pense que l’on a vu durant la rencontre de Coupe de France, que l’on avait bien mis les choses en place et que l’on a progressé comme une équipe. Et ce sont sur des petits détails que vont se jouer les deux matchs. »

L'article continue ci-dessous

Des petits détails, le lieu commun était aussi repris par Didier Ollé-Nicole qui affichait une ambition non mesurée lorsqu’il était interrogé sur le match de dimanche. « Je veux qu’on soit très ambitieux. On respecte beaucoup cette équipe lyonnaise, son palmarès, son historique, ce qu’elle a fait dans le football français plaide en sa faveur. Mais on a l’idée de justement de faire un truc grandiose ».

Paris a deux soirs pour faire oublier une saison pas comme les autres qui sans une affaire extra-sportive semblait partir sur des bases très élevées. Avec ce nouvel incident avant un moment clé de la saison, les Parisiennes devront montrer qu’elles ont aussi progressé sur le plan mental. Et que ce nouvel incident ne fera pas partie des détails qui feront basculer cette demi-finale.