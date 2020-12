PSG-Lyon (0-1) : L'OL fait tomber Paris de son fauteuil de leader, Neymar blessé

En s'inclinant au Parc des princes face à Lyon, le PSG perd sa place de leader et chute à la troisième place. Neymar est sorti sur civière

C'est une soirée cauchemar pour le PSG. Non seulement le club de Capitale s'est incliné à domicile mais en plus, il perd son fauteuil de leader qu'il occupait depuis la huitième journée.

Diallo blessé, la boulette de Kimpembe

Privé de Marquinhos, blessé, pour cette rencontre, Thomas Tuchel avait décidé de faire appel à Abdou Diallo pour le remplacé. Mais le jeune défenseur s'est blessé à la 29e minute et a été contraint de céder sa place à Thilo Kehrer.

Le PSG était d'ailleurs entré plutôt timidement dans la rencontre, Alessandro Florenzi étant le premier à se mettre en action avec une frappe non cadrée à la 7e minute.

De son côté, l'Olympique Lyonnais pointait le bout de son nez à la 35e minute avec une frappe, là aussi non cadrée, de Tino Kadewere. Sur la relance du jeu des Parisiens, Kimpembe perdait bêtement un ballon et Karl Toko-Ekambi décalait Kadewere qui trompait Navas d'une frappe croisée.

Ce but libérait , un peu trop même, puisque Léo Dubois était averti après une grosse faute sur Neymar.

Le PSG réagissait encore une fois par Florenzi. Cette fois, il trouvait le cadre mais Lopes s'interposait avec brio (39e).

Des Parisiens nerveux, Neymar sort sur civière

Au retour des vestiaires, les Parisiens faisaient preuve de nervosité : Kehrer (46e) puis P aredes (56e) écopaient d'un carton jaune.

Peu après l'heure de jeu, Tuchel changeait ses plans dans le but de relancer son équipe : Herrera et Mbappé remplaçaient respectivement Verratti et Di Maria.

Mais c'est Lyon qui se montrait encore une fois le plus dangereux avec une frappe de Lucas Paqueta bien détournée par Navas (67e).

Cinq minutes plus tard, on assistait à une scène pagnolesque : Neymar poussait De Sciglio sur Lopes qui faisait plusieurs roulades comme s'il venait d'être victime d'une terrible faute. L'arbitre se laissait abuser et adressait une biscotte à Neymar.

A un quart d'heure de la fin, Kean, fantomatique, était remplacé par Rafinha mais cela ne changeait rien à la physionomie du match et le score n'évoluait plus.

Mais le PSG était victime d'un dernier coup dur dans les arrêts de jeu avec la blessure de Neymar après une faute de Thiago Mendes. Le Lyonnais était expulsé et Neymar sortait sur civière.

Un classement bouleversé

Avec cette défaite, le PSG abandonne son fauteuil de leader et c'est (29 points), vainqueur de Bordeaux 2-1 en début d'après-midi qui s'en empare. Et Lyon se hisse à la deuxième place du classement avec le même nombre points que le LOSC mais une moins bonne différence de buts (+16 contre +14).

Le PSG tentera de se relancer dès mercredi avec la réception de Lorient tandis que Lyon accueillera le .