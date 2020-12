Lille-Bordeaux (2-1) : le LOSC met la pression sur le PSG

En s'imposant face à Bordeaux, Lille prend provisoirement la tête de la Ligue 1 en attendant le résultat de PSG-Lyon, ce soir.

La déception de ne pas terminer en tête de son groupe en est déjà oubliée. Après sa défaite à Glasgow, face au Celtic, le LOSC a relevé la tête en s'imposant face aux Girondins de , à l'occasion de la 13e journée de .

Un dominateur

Ce succès des Dogues est logiquement même si Bordeaux n'a pas démérité. Les Bordelais se sont d'ailleurs mis les premiers en évidence avec une frappe de Ben Arfa bien captée par Maignan, le portier lillois.

Les hommes de Galtier ont finalement ouvert le score à la 17e minute de jeu avec un but sublime de Jonathan Bamba. Servi par Ikoné et à l'arrêt devant deux adversaires, Bamba a expédié un amour de frappe enroulée qui a touché le poteau gauche de Costil avant de franchir la ligne de but.

Bordeaux ne se laissait pas abattre et revenait au score dès la 29e minute. Sur un corner, Basic jaillissait pour couper la trajectoire face à une défense lilloise quelque peu statique.

Lille rendait la monnaie de sa pièce à Bordeaux juste avant la mi-temps. Ikoné tirait un corner et José Fonte s'élevait le plus haut pour placer une tête imparable au fond des filets.

En deuxième période, les Lillois manquaient le break à plusieurs reprises par Yilmaz (53e), David (57e) et Ikoné (66e) et le score n'évoluait plus.

Lille provisoirement leader

Grâce à ce succès, Lille s'empare provisoirement de la tête du championnat de avec 29 points. Les Dogues mettent la pression sur le PSG (28 points), qui reçoit à 21h00 l'Olympique Lyonnais (26 points).

Les principaux chiffres du match à retenir avec notre partenaire Opta Sports

Lille a remporté ses 3 derniers matches contre Bordeaux en , après n'avoir gagné aucun des 4 précédents (1 nul, 3 défaites).

Lille n'a perdu qu'un seul de ses 17 derniers matches de Ligue 1 (11 victoires, 5 nuls), c'était à Brest le 8 novembre (2-3).

Lille est invaincu lors de ses 10 derniers matches à domicile en Ligue 1 (8 victoires, 2 nuls), soit depuis le 16 février et une défaite 2-1 contre Marseille. C'est la meilleure série en cours dans l'élite, à égalité avec et .

Bordeaux n'a remporté qu'un de ses 6 derniers déplacements en Ligue 1 (1 nul, 4 défaites), après avoir remporté 3 des 6 précédents (2 nuls, 1 défaite).

Bordeaux n'a tiré que 4 fois contre Lille, son plus bas total dans un match de Ligue 1 depuis le 8 décembre 2019 contre Marseille (3).

Le joueur de Bordeaux Toma Basic a inscrit 3 buts en 14 matches de Ligue 1 2020/21, soit autant que sur ses 2 premières saisons cumulées dans l'élite (3 en 38 matches).

Le joueur de Bordeaux Hatem Ben Arfa a été décisif lors de 4 matches de Ligue 1 consécutifs (2 buts, 2 assists) pour la première fois depuis mars-avril 2016 avec Nice (4). Il a réalisé une passe décisive sur coup de pied arrêté pour la première fois dans l'élite depuis le 13 janvier 2019 avec Rennes contre .

Le joueur de Lille Jonathan Bamba a inscrit 3 buts lors de ses 8 derniers matches de Ligue 1, soit autant que sur ses 33 précédents. Il est impliqué sur 11 buts en Ligue 1 2020/21 (5 buts, 6 assists), seul Kylian Mbappé (14 - 10 buts, 4 assists) fait mieux.

José Fonte a inscrit ses 5 buts en Ligue 1 de la tête (4 sur corner, 1 sur coup franc). Il s'agit du premier but de Lille suite à un corner dans l'élite cette saison.