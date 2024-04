PSG, Luis Enrique change son discours sur Xavi après la défaite

Alors qu’il vanté avant le match face au Barça, Luis Enrique change de discours après la défaite au Parc des Princes.

Le Paris Saint-Germain a courbé l’échine face au FC Barcelone (2-3), mercredi soir, au Parc des Princes lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. S’il s’était vanté estimant être supérieur à Xavi Hernandez qu’il ne voit pas avec les yeux d’un entraîneur, Luis Enrique vient de corriger ses propos. L’Asturien se prosterne devant l’ancien milieu de terrain qu’il avait coaché au Barça.

Luis Enrique félicite Xavi

En conférence de presse avant le match, Luis Enrique avait fait savoir qu’il ne connaît pas Xavi en tant qu’entraîneur, mais plutôt comme un joueur qu’il a eu à entraîner. Une sortie que le concerné n’avait pas manqué de commenter quelques heures après. Mais sur le terrain, Lucho a été corrigé dans son fief du Parc des Princes par son élève. Après le match, l’entraîneur du PSG ramène la balle à terre.

Getty Images

« C’est évident que le résultat discrédite mes décisions mais j’accepte volontiers tout ce qu’implique une défaite. Je l’accepte. Je suis un compétiteur, un grand professionnel. Je félicite le rival qui a fait un grand match et a gagné. Et je me prépare pour le prochain match », a déclaré Luis Enrique en conférence de presse après la défaite. Lucho s’avoue en effet vaincu.

Luis Enrique explique la non-titularisation de Zaïre-Emery

Touché lors de la rencontre en Coupe de France contre le Stade Rennais (victoire 1-0 du PSG), Warren Zaïre-Emery, qui avait été préservé contre Clermont Foot (1-1) en Ligue 1, a fait son retour dans le groupe parisien pour la réception du Barça. Mais le milieu de terrain français a démarré la rencontre sur le banc, et n’avait fait son entrée qu’après l’heure du jeu (61e) face au Barça. Interrogé en conférence de presse d’après-match, Lucho s’est expliqué.

Getty Images

« La seule personne qui peut voir les entraînements et qui revoit tous les matchs, c’est moi. C’est pour ça que je suis l’entraîneur. C’est pour ça que j’ai travaillé tant d’années. J’ai pensé que les joueurs que j’ai choisis étaient les meilleurs, les mieux préparés et dans une meilleure période », s’est défendu l’entraîneur francilien.