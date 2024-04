Le PSG en finale grâce à Mbappé

Le PSG s'est propulsé en finale de la Coupe de France en s'imposant face à Rennes en demi-finale de la Coupe de France.

Qui allait rejoindre l'OL en finale de la Coupe de France ? C'était l'enjeu de ce choc de ce mercredi soir entre le PSG et Rennes. Le ton était donné dès le quart d'heure de jeu.

Le PSG part en contre et Dembélé lance Mbappé en profondeur. Le numéro 7 parisien se présente seul face à Mandanda et frappe du pied droit. Le portier breton dévie du pied le ballon, qui touche le bas de la barre puis retombe sur la ligne.

En face, Kalimuendo bute sur Donnarumma, alors que le PSG obtient un penalty mais Mandanda repousse la tentative de Mbappé. Mais le Bondynois allait se venger peu avant le repos.

L'international français entre dans la surface, rentre sur son pied droit et frappe vers le premier poteau. Omari dévie le ballon... qui finit finalement dans le petit filet droit, prenant Mandanda à contre-pied. 1-0.

Ce sera le score final malgré plusieurs occasions de part et d'autres dans le second acte. Et le PSG rejoint Lyon en finale de la Coupe de France !