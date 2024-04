PSG - Barça, la réponse cash de Xavi à Luis Enrique

L’entraineur du Barça, Xavi, a répondu à son homologue du PSG, Luis Enrique, après les propos de ce dernier sur l’ADN du club catalan.

Le Barça se déplace à Paris ce mercredi pour affronter le PSG à l’occasion de la manche aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. A l’instar de Luis Enrique et de Danilo un peu plus tôt dans la journée, Xavi était également en conférence de presse ce mardi tout comme Jules Koundé. L’entraineur blaugrana a profité de l’occasion pour répondre à la pique du coach du PSG à son endroit.

La pique de Luis Enrique à Xavi

Ancien entraineur du Barça, Luis Enrique retrouve le club catalan mercredi dans la peau d’un adversaire. Lors de son passage à Barcelone, le technicien espagnol a eu sous ses ordres un certain Xavi Hernandez avec qui il a notamment remporté la C1 en 2015. Ce dernier se trouve justement sur le banc du Barça à présent et va affronter Luis Enrique ce mercredi. Par ailleurs, les deux entraineurs pratiquent le tiki-taka, style de jeu identitaire du club catalan.

Getty

Interrogé sur celui qui représente mieux le Barça, Luis Enrique a fait savoir qu’il avait plus l’ADN du Barça que son ancien protégé. « Sans aucun doute, moi. C'est mon avis. La possession du ballon, les buts, la pression, les titres, les trophées. Je représente le mieux le Barça même si d'autres pensent différemment », a laissé entendre le coach du PSG face aux médias.

Xavi répond à Luis Enrique

Comme on pouvait s’y attendre, Xavi a été sondé à son tour sur la question à son arrivée en conférence de presse. Mais le champion du monde 2010 a préféré une comparaison de style entre son ancien mentor et lui. Pour Xavi, Luis Enrique représente l’ADN du Barça tout autant que lui ou encore Mikel Arteta et Pep Guardiola.

Getty Images

« Vous le connaissez, il est comme ça. On a une bonne relation, j'ai du respect pour lui. C'est l'un des meilleurs coachs du monde. Il a une très belle équipe. Nous affrontons un adversaire compliqué. Nous avons tous les deux l'ADN Barça. C'est la même chose pour Arteta et Guardiola, nous sommes tous les quatre en quart de finale. Il faudra avoir la possession, il faut faire beaucoup de choses pour gagner. Nous avons, tous les deux, envie de gagner et nous avons identifié les mêmes choses pour y arriver. Nous cherchons tous les deux la même chose », a lâché le technicien espagnol.

Xavi cash sur Mbappé et le PSG

Xavi s’est ensuite prononcé sur le match contre le PSG. Un match très attendu et sur lequel plusieurs pronostics ont déjà été effectués en faveur du Barça ou de Paris. Toutefois, la plus grande menace parisienne a pour nom, Kylian Mbappé mais Xavi n’a pas prévu un plan anti-Mbappé. « Mbappé, Dembélé, Kolo Muani, Vitinha... C'est ça toute l'équipe du PSG. Le buteur est Mbappé, on le sait. Il faut être agressif, bien le marquer, être attentif. Le PSG est l'une des meilleures équipes du monde en transition », révèle-t-il avant d’annoncer que le PSG est le favori de la double confrontation.

Getty Images

« Ce n'est pas une stratégie. Ils sont les favoris car ils ont une grande une équipe. Nous sommes excités mais c'est vrai que nous ne sommes pas les favoris. Je le pense vraiment. (...) Je pense que le favori est le PSG. Ils ont ajouté Ousmane Dembélé l'été dernier », confie Xavi.