PSG : Lionel Messi vise la Ligue des champions avec Paris

Dans un entretien exclusif accordé à Sport, Lionel Messi a affirmé son souhait de remporter la C1 avec le PSG, malgré une concurrence menaçante.

Sorti à la pause face à Lille (2-1) vendredi soir, Lionel Messi va encore devoir patienter pour inscrire son premier but en Ligue 1. S'il a déjà trouvé le chemin des filets à trois reprises en Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain, l'Argentin peine à convaincre lors de ses sorties en championnat. Déjà confronté à quelques critiques, l'ancien du FC Barcelone a accordé un long entretien au média ibérique Sport, dans lequel il évoque notamment ses ambitions. Et sans surprise... celles-ci sont élevées.

Le sextuple vainqueur du Ballon d'Or est clair : il est venu à Paris pour remporter la C1. Mais le numéro 30 du PSG le sait mieux que personne, atteindre les sommets européens est une tache qui s'annonce difficile. "Comme je l'ai dit lors de mes adieux au Barça, je vais essayer de continuer à gagner des choses. Quand j'ai pris la décision de venir au PSG, c'était l'une des raisons parce qu'ils ont une grande équipe, et que j'ai envie de la faire grandir en gagnant la Ligue des champions après tant d'années à essayer. Ce n'est pas passé loin. Cette saison nous sommes l'un des candidats mais pas le seul", a d'abord expliqué Lionel Messi, qui se méfie toutefois de la concurrence.

"Le meilleur ne gagne pas toujours"

"Tout le monde parle du PSG, en raison de l'effectif mais il y a d'autres bonnes équipes qui travaillent très bien comme Manchester United, City, le Bayern, Liverpool, l'Atlético de Madrid, Chelsea... Le meilleur ne gagne pas toujours car cela dépend de nombreux détails ou circonstances", a ainsi ajouté le milieu de terrain offensif.





Pour briller à l'échelle continentale, les stars parisiennes vont devoir créer des automatismes et nouer des relations. Heureusement, Lionel Messi ne débarque pas dans la capitale française démuni sur ce point. Et pour cause, la star de l'Albiceleste connaît déjà du monde dans le vestiaire. "J'ai eu vraiment l'impression d'être dans ce vestiaire depuis longtemps car j'y ai beaucoup de connaissances, des gens qui parlent espagnol, ce qui a facilité mes premiers jours (...) Je suis là depuis deux mois et je n'ai pas encore joué tous les matches. Il faudra un peu de temps", a prévenu le Parisien, qui se félicite de former un trio de prestige aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé.

"La vérité est que la mariée est belle non ? Et que ma relation de longue date avec "Ney" a facilité les choses. Avec Kylian au début c'était bizarre car on ne savait pas s'il restait ou partait. Il est là et heureusement. Nous apprenons à nous connaître davantage, sur et en dehors du terrain. Nous nous entendons bien", a-t-il assuré.