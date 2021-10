Le PSG se veut rassurant sur la sortie de Lionel Messi

Sorti à la pause contre Lille, Lionel Messi avait déjà une douleur avant le match. Pour Pochettino, l’Argentin a été remplacé par précaution.

Sans Kylian Mbappé, leader offensif du PSG depuis le début de la saison, les supporters parisiens espéraient enfin voir le grand Lionel Messi du FC Barcelone. Il faudra patienter encore un peu pour voir le n°30 inscrire son premier but en Ligue 1 car l’Argentin n’a pas vraiment eu le temps de se mettre en évidence aux côtés de Neymar et Angel Di Maria.

Après quarante-cinq premières minutes sans réels éclats, la star argentine n’est pas revenue sur la pelouse du Parc des Princes. Une sanction de Mauricio Pochettino ? On en est loin puisque Messi a été contraint de laisser sa place à Mauro Icardi à cause d’une gêne musculaire.

Après la rencontre, l’entraîneur parisien s’est voulu rassurant sur le cas Messi même si les examens complémentaires dans les prochaines heures en diront plus sur la nature du souci et de la possible indisponibilité de l’Argentin.

Messi apte pour Leipzig ?

"Il est sorti par précaution, a déclaré Pochettino en conférence de presse. On a décidé avec le staff médical qu’il était préférable qu’il sorte. J’espère qu’il pourra être disponible pour le match contre Leipzig."

Même son de cloche du côté d’Angel Di Maria. Pour le buteur décisif contre Lille, la gêne de Messi n’a pas été contractée durant la rencontre mais avant. Avec un match de Ligue des Champions à venir contre le RB Leipzig, la décision a été prise de ne pas jouer avec le feu pour que la Pulga puisse être présente en Allemagne.

"La sortie de Messi ? La douleur qu'il avait date d'avant le match, c'était la même, et je pense que ce n'est rien de grave. Seulement de la précaution."