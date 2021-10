Messi pense à un retour au FC Barcelone

L'attaquant du PSG vient de confier à la presse catalane qu'il souhaitait retourner à Barcelone à la fin de sa carrière.

Le quotidien catalan 'Sport' a publié dimanche sur les réseaux sociaux une partie de l'entretien qu'il a réalisé dernièrement avec Lionel Messi. Une entrevue menée dans la maison du joueur à Paris. Le sextuple Ballon d'Or, joueur du PSG depuis l'été dernier, n'a pas caché son envie de revenir un jour au FC Barcelone. Il veut "aider" le club dont il a porté les couleurs pendant 17 ans en tant que "secrétaire technique".

Messi veut "aider le Barça à aller mieux"

Lorsqu'il lui a été demandé s'il souhaitait retourner dans le club catalan, Messi a répondu: "Oui. J'ai toujours dit que j'aimerais pouvoir aider le club dans ce qui peut être utile, et que si je peux ajouter un plus et aider le club à aller bien alors je le ferais. J'adorerai être secrétaire technique à un moment donné. Je ne sais pas si ce sera à Barcelone ou pas. Ou si ce sera ailleurs. "

"S'il y a une possibilité, j'aimerais apporter ma contribution de nouveau car c'est le club que j'aime et j'aimerais qu'il continue à bien se porter, qu'il continue de grandir et qu'il continue d'être l'un des meilleurs du monde", a ajouté la star de Rosario.

Même si les projections de Messi concernent l'étape qui suit la fin de sa carrière, les propos qu'il a tenus risquent de faire couler beaucoup d'encre. A travers cette déclaration, il fait part d'une certaine nostalgie par rapport à cette période barcelonaise et cela intervient à un moment où il est dans le dur avec sa nouvelle équipe francilienne.

Arrivé à Paris à la fin du mois d'aout, le génie argentin n'a toujours pas trouvé le chemin des filets adverses dans le championnat français. Cela lui fait cinq rencontres disputées sans la moindre réalisation réussie. Le timing de sa sortie médiatique risque donc de lui être reproché, même si l'intéressé n'a jamais été dans le calcul et qu'il exprime uniquement son ressenti avec la plus grande sincérité.