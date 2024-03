PSG, les propos surprenants de Lucas Hernandez après le nul contre Reims

Lucas Hernandez s’est exprimé après le nul du PSG contre Reims, dimanche.

Le Paris Saint-Germain était aux prises avec le Stade de Reims dimanche pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Face aux Champenois, le PSG a concédé son troisième nul de suite en championnat (2-2). Au terme de la rencontre, Lucas Hernandez a livré ses impressions au micro de Prime Video avec des propos quelque peu surprenants.

Lucas Hernandez rassure les fans du PSG malgré le nul contre Reims

En forme en Ligue des Champions où il s’est qualifié en quart de finale, le PSG l’est un peu moins en championnat. Après Rennes (1-1) et Monaco (0-0), le club parisien vient d’enchainer un troisième match nul contre Reims ce dimanche. Une rencontre compliquée d’ailleurs face aux Champenois à en croire Lucas Hernandez. « Ça n’a pas été facile, c’est des matchs compliqués avec une équipe qui défend bien, on a fait des erreurs individuelles qui leur offre des buts », lance l’arrière gauche du PSG.

Pour ce match, Luis Enrique a fait largement tourner en faisant reposer plusieurs cadres dont Ousmane Dembélé ou encore Kylian Mbappé. Pour Lucas Hernandez, c’est un turnover logique. « On a la chance d’avoir un avantage sur le deuxième au classement, le coach gère et fait tourner l’équipe pour que tout le monde soit concerné », poursuit l’international français.

Le mea-culpa de Lucas Hernandez

Après ce nouveau nul en championnat, le PSG se projette déjà sur les quarts de finale de la Coupe de France mercredi prochain. Lucas Hernandez y pense déjà lui d’ailleurs. « On voulait ramener la victoire, on a accroché le nul, à nous de continuer cette semaine on a un gros match contre Nice en Coupe, il faut bien récupérer et reprendre des forces pour ce match », confie l’ancien défenseur du Bayern Munich.

L’enchainement de ces contre-performances en championnat pourrait s’expliquer par un autre, celui des matchs chaque trois jours qui a peut-être fatigué les joueurs. Mais pour Lucas Hernandez, il n’en est pas cas. Le latéral gauche du PSG pense que Luis Enrique s’assure gère bien les temps de jeu de ses joueurs notamment avec les rotations.

« Une bataille tactique ? En deuxième mi-temps avec les entrées on a eu plus de profondeur et de danger, ça fait beaucoup qu’on rate en Ligue 1 il va falloir bien récupérer et reprendre de la force. Fatigue mentale ? Je ne pense pas. Le coach gère très bien l’équipe avec tous les joueurs pour qu’on soit tous concernés, c’est à nous de répondre présents pour lui montrer qu’on est tous prêts. C’est comme ça que la concurrence arrive », conclut le champion du monde 2018.