PSG : Le surnom attribué à Mbappé en Angleterre après la défaite à Newcastle

Kylian Mbappé s’est offert un nouveau surnom moqueur après l’humiliation du PSG par Newcastle, mercredi, en Ligue des champions.

C’est la joie en Angleterre depuis mercredi soir. Newcastle a corrigé le Paris Saint-Germain (4-1) dans son fief de St James’ Park. Auteur d’une copie indigeste lors de cette humiliation, Kylian Mappé se voit attribuer un nouveau surnom en Angleterre.

Paris et Ligue des champions, une déception tout simplement

Finaliste de l’édition 2020 perdue contre le Bayern Munich (0-1) et huitième de finaliste la saison dernière toujours face au même adversaire, le Paris Saint-Germain a mis tout le monde dans son sac après sa première sortie en Ligue des champions cette saison. En effet, les Rouge et Bleu ont cloué le bec au Borussia Dortmund (2-0) lors de la première journée au Parc des Princes.

Malheureusement, le club champion de France ne va pas poursuivre la compétition sur la même lancée. Puisque c’est une humiliation qui aura suivi. Mercredi soir, les hommes de Luis Enrique ont été massacrés par les Anglais de Newcastle United, qui s’imposent 4-1 à St James’ Park.

Mbappé s’adjuge un surnom moqueur en Angleterre

Farouchement critiqué par Daniel Riolo, qui déplore la préparation du Bondynois, Kylian Mbappé, en plus de l’humiliation sur le rectangle vert, se fait encore humilier par les supporters anglais sur la toile. En plus des sifflets envers le champion du monde 2018 à chaque touche de balle, le finaliste de la dernière Coupe du monde se voit attribuer un surnom péjoratif sur les réseaux sociaux.

"Kylian Mbedbug" (bedbug signifiant punaises de lit en anglais), c’est le surnom donné par un utilisateur anglais sur X (anciennement Twitter). Une brève publication retweetée plus de 13.000 fois et "likée" plus de 40.000 fois avant que l’occurrence ne se répande comme une trainée de poudre sur Twitter.

Kylian Mbappé a livré une copie indigeste, mercredi soir. Le capitaine de l’Equipe de France n’a tiré qu’une fois au but et n’a touché que 52 ballons sur le terrain, troisième plus faible total de son équipe. Après Donatello, Pinguino ou Kik’s, le numéro 7 parisien s’offre un nouveau surnom, qui ne lui plairait pas du tout.