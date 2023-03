Ligues des Champions : Décevant, le PSG est éliminé de la Ligue des Champions par le Bayern Munich

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain s'est incliné (1-0) sur la pelouse du Bayern Munich et est éliminé de la Ligue des Champions.

Le Paris Saint-Germain jouait une grosse partie de sa saison ce mercredi. Après la défaite (1-0) face au Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, les joueurs de Christophe Galtier se déplaçaient sur la pelouse de l'Allianz Arena sans Neymar mais avec la ferme intention de combler leur retard et d'arracher la qualification en quart de finale.

Première mi-temps fermée

Dès le début de rencontre, Kylian Mbappé profite d'un mauvais alignement de la défense pour se procurer une première occasion, mais Yann Sommer veille. Mais s'ils ont du mal à ressortir proprement le ballon, les Parisiens sont ceux qui se procurent les meilleures occasions dans ce premier acte. À la 25è, Lionel Messi s'offre une première occasion avant que Vitinha ne bénéficie littéralement d'un ballon devant le but vide suite à une erreur monumentale de Sommer.

Dans la surface, l'international portugais n'appuie pas assez sa frappe du pied gauche et voit Matthijs De Ligt sauver le ballon sur la ligne. Entre temps, le PSG a perdu son capitaine Marquinhos, sorti en raison de sa blessure au niveau des côtes, l'international brésilien est remplacé par Nordi Mukiele. Plaisir de courte durée pour l'international français qui sera remplacé à la mi-temps par El Chadaille Bitshiabu, pour son tout premier match en Ligue des Champions. Les deux équipes repartent au vestiaire dos à dos.

Deuxième mi-temps bavaroise

En deuxième période, les Bavarois se montrent plus pressants et dominent mieux leur sujet. Ils pensent être récompensés à la 52è par un but d'Éric Choupo-Moting, finalement refusé pour une position de hors-jeu de Thomas Müller. Huit minutes plus tard, les Munichois pressent et récupèrent le ballon dans les pieds de Marco Verratti mais surtout dans la surface. La sentence est immédiate et Choupo-Moting vient doucher les espoirs de son ancien club. (1-0, 60è)

Dans la foulée, Sergio Ramos place une superbe tête mais voit Yann Sommer s'envoler et repousser sa tentative. Les Parisiens sont sous l'eau et passent la majeure partie de la seconde période à courir après le ballon face à une équipe du Bayern en totale confiance.

Douche froide pour Paris

Incapable de trouver correctement Kylian Mbappé et de se montrer dangereux offensivement, les Parisiens sont de nouveau punis par les entrants du Bayern. Suite à une superbe percée de Joao Cancelo, Serge Gnarby trompe Gianluigi Donnarumma et enterre définitivement les espoirs du PSG. (2-0, 90è)

Le plan anti-Mbappé promis par Thomas Müller aura finalement fonctionné, le PSG n'aura jamais su se montrer dangereux et est éliminé en huitième de finale (3-0 score cumulé) de la compétition reine pour la deuxième saison consécutive, une énorme désillusion. C'est la cinquième fois sur les 7 dernières saisons que le club de la capitale est éliminé à ce stade de la compétition. Mbappé et ses coéquipiers tenteront maintenant de conserver leur titre de champion de France pour sauver leur saison 2022-2023.