Newcastle – PSG (4-1) : Daniel Riolo dézingue Kylian Mbappé après l’humiliation

Le Paris Saint-Germain a été humilié par Newcastle, mercredi, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de Ligue des champions.

La prestation de Kylian Mbappé contre Newcastle à St James’ Park, mercredi soir, a été tout simplement décevante. Mais le journaliste et chroniqueur de RMC Sport, Daniel Riolo, n’a pas loupé le Bondynois.

Le PSG humilié

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain a effectué sa deuxième sortie européenne. Comme face à Clermont Foot (0-0) le weekend dernier en championnat de France, c’est un PSG plus décevant, qui a été vu sur le terrain de St James’ Park. Si le club francilien était très attendu contre les Magpies pour enchaîner une deuxième victoire en Ligue des champions après celle d’entrée contre le Borussia Dortmund (2-0), ça n’a pas été le cas.

En effet, Luis Enrique et ses hommes ont courbé l’échine devant les hommes d’Eddie Howe (4-1). Une défaite qui fait perdre les commandes du groupe F aux champions de France, qui descendent à la deuxième place. C’est Newcastle qui est désormais le leader de cette poule avec quatre unités au compteur.

L'article continue ci-dessous

Riolo trop dur avec Mbappé

Auteur d’une copie bien non satisfaisante avec un seul tir, aucun dribble tenté et seulement 51 ballons touchés, Kylian Mbappé a été tout simplement méconnaissable contre Newcastle. Une prestation vue par Daniel Riolo, qui remet en cause l’hygiène de vie du champion du monde 2018 sur l’antenne de RMC Sport après la débâcle du mercredi soir.

« Mbappé, je me souviens l’an dernier de sa fameuse phrase à l’encontre de Neymar, il va falloir bien manger, bien dormir. Mbappé a fait une préparation moisie suite à sa mise à l’écart, mais quand on fait une préparation qui est comme ça, on travaille et on sort un petit peu moins. Parce que là où Mbappé est en train de devenir un grand leader, c’est le leader des plus grandes soirées de débauche à Paris en ce moment. Les soirées que fait Mbappé à Paris et la réputation qu’il est en train de se faire dans tout Paris avec tous les gens qui parlent, il faudrait qu’il fasse très attention aux choses qui peuvent lui retomber sur la g**le dans pas longtemps. Attention à ce qu’il est en train de devenir Mbappé. Et attention à ce que les gens commencent à dire de lui un peu partout », a déclaré Daniel Riolo.