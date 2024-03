PSG, le rêve fou de Pascal Dupraz pour Kylian Mbappé

Pascal Dupraz nourrit un énorme rêve pour l’avenir de Kylian Mbappé qui est en suspense jusque-là.

Cité très proche du Real Madrid pour le compte de la saison prochaine, Kylian Mbappé maintient encore le suspense sur son avenir en club. Si Mbappé va quitter le PSG en fin de saison, l’ancien entraîneur de l’AS Saint-Etienne, Pascal Dupraz, rêve d’un gros retournement de situation pour le Bondynois.

Mbappé garde le suspense

Kylian Mbappé aurait déjà conclu un accord avec le Real Madrid pour signer gratuitement ces les Madrilènes la saison prochaine. En conférence de presse, vendredi, avant le match amical de ce samedi (21 heures) contre l’Allemagne, le capitaine de l’Equipe de France a botté en touche son avenir qui est lié au Real Madrid.

« Je n’ai rien annoncé parce que je n’avais rien à annoncer. J’ai toujours dit que le jour où j’aurais quelque chose à dire, je viendrais me présenter comme un homme et je parlerai. Donc tant que je ne l’ai pas fait, je n’ai rien à annoncer », a lancé Kylian Mbappé, avant de confirmer à demi-mot que son futur serait réglé avant le début de l’Euro. « Je serai concentré sur l’équipe de France quand viendra l’Euro. Je pense que ce sera réglé d’ici là. Je suis concentré sur l’équipe nationale », a-t-il ajouté.

« Si je l’ai annoncé à ma direction ? Vous savez mieux que moi, demandez à celui qui vous l’a annoncé. Demande lui, demande lui, il a dit oui ? Alors il a toujours raison lui, tu sais où il était, comme j’ai dit, le jour où j’aurais quelque chose à annoncer, je viendrai, je ne me suis jamais caché, je n’ai pas peur, je le dirais très facilement, ce n’est pas quelque chose de grave, je suis désolé de vous décevoir, mais je n’ai rien à vous annoncer de croustillant », a poursuivi le Bondynois.

Dupraz veut que Mbappé reste au PSG et en Ligue 1

Si le capitaine des Bleus est annoncé avec insistance au Real Madrid, Pascal Dupraz continue de croire à une volte-face dans le dossier. Reçu sur Les Grandes Gueules du Sport de RMC, ce samedi, le technicien français a indiqué qu’il croit à un potentiel retournement de situation pour Mbappé surtout si le numéro 7 parisien arrivait à donner le titre de Ligue des champions au PSG.

« Il fait grand clair, vous avez des journalistes qui le savent et vous savez tous que Kylian Mbappé allait signer au Real Madrid. Malgré tout, j’ai encore envie de croire au suspense. Parce que je pense que les dirigeants du Real et le clan Mbappé ont déjà décidé du moment de l’annonce. Il y aura peut-être la perspective d’une rencontre entre le Real et le PSG. Kylian Mbappé n’a pas envie d’être embarrassé, même s’il l’est à chaque fois qu’il doit répondre à des questions sur le Real. J’ai envie d’être égoïste. J’ai encore envie de rêver », a lancé l’ancien coach de Toulouse.

« Une victoire du PSG en C1 pourrait peut-être lui donner envie de rester. Est-ce que le Real Madrid aura les armes pour l’accueillir ? Est-ce qu’il n’y aura pas un troisième larron qui va taper à la porte ? Je fantasme. Parce que j’ai peur que Mbappé quitte la Ligue 1. Mbappé est tellement puissant que la proposition de Kylian Mbappé va faire tomber l’Émir sous le seuil de pauvreté. J’ai cet espoir-là », a ajouté Dupraz.