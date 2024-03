PSG, le nouveau stade finalement dans une ville lointaine ?

En partance du Parc des Princes, le PSG pourrait construire son nouveau stade très loin de Paris.

En disgrâce avec la Marie de la capitale, le Paris Saint-Germain pourrait quitter le Parc des Princes prochainement. Si le lieu qui devrait accueillir le nouveau stade des Rouge et Bleu n’est pas encore officiellement connu, une ville vient de se porter candidate pour servir de cadre au nouveau terrain du club francilien. Mais la distance ne tranche pas en faveur du PSG.

Parc des Princes, Paris et la Mairie ne se comprennent pas

Depuis plusieurs mois, la Marie de Paris et le PSG ne s’accordent pas pour l’achat du Parc des Princes par le club champion de France. Alors que les dirigeants du Paris Saint-Germain veulent racheter le Stade pour en faire sa propriété, la Marie de la capitale française n’est pas vendeuse. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, est allé jusqu’à affirmer il y a quelques semaines que le club « veut bouger du Parc ».

Mais la Mairie a fait une nouvelle sortie au cours de laquelle elle semble revenir sur sa décision sans toutefois indiquer qu’elle veut vendre ou pas. « Le PSG ne quittera jamais le Parc des Princes. On a des choses à dire au PSG, et on ne souhaite plus communiquer par presse interposée », avait confié le Premier adjoint, Emmanuel Grégoire, lors de l'inauguration de l'Adidas Arena et dans des propos rapportés par RTL.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

De son côté, l’Adjoint à la Mairie de Paris chargé des Sports, Pierre Rabadan, avait aussi indiqué que le PSG ne devrait pas quitter le Parc. « Il faut se rencontrer, le temps est passé, il faut changer d'attitude, personne ne doit être pris en otage. On veut la même chose que les supporters, on veut que le PSG reste au Parc des Princes. C'est où le club a été créé, a grandi, a fait son histoire », avait-il déclaré.

Une ville étonnante se porte candidate

Depuis que le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, a annoncé la volonté du club francilien de quitter le Parc des Princes, plusieurs villes dont Aulnay-sous-bois ont proposé des emplacements au PSG pour construire un nouveau stade. Mais selon les informations de L’Equipe, ce vendredi, Châteaudun, ville située dans l’Eure-et-Loir à environ 130 kilomètres de Paris, a manifesté son intérêt d’accueillir le nouveau stade du leader de la Ligue 1. En dépit de la distance, Fabien Verdier, Maire de ladite ville, est convaincu que Châteaudun a des chances de convaincre les dirigeants parisiens.

Getty

Se le quotidien sportif français, si la distance semble poser problème, le Maire, déterminé que cette enceinte fasse partie de sa ville, a tenu à apporter quelques solutions au président du PSG, notamment la possibilité de créer une gare TGV sur le trajet menant vers Tours et Bordeaux.