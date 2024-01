Parc des Princes : Al-Khelaïfi et la Mairie de Paris s’attaquent violemment

La Mairie de Paris et le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, ne parlent pas d’une même voix depuis quelques mois.

Des attaques directes entre le club champion de France et la mairie de Paris. L’opposition de la Mairie de vendre le Parc des Princes au Paris Saint-Germain continue de couler beaucoup d’encre. Si le président du club champion de France trouve raciste les propos de la Mairie, cette dernière traite de diffamatoires les propos de Nasser Al-Khelaïfi.

Le président du PSG attaque la Mairie

Invité de Rothen s'enflamme sur RMC, mardi, le président de la formation francilienne, Nasser Al-Khelaïfi, n’a pas apprécié les propos de David Belliard, adjoint d'Anne Hidalgo, qui ne veut pas vendre le Parc des Princes "au Qatar". A en croire le président du PSG, l’adjoint au Maire a fait preuve du racisme.

« Parce qu'on est du Qatar ? Parce qu’on est Arabes ? Ce n’est pas bien. Je pense que même légalement il ne peut pas dire ça. C’est grave. Je ne sais pas ce qu’en dit l’avocat, mais c’est grave…Je ne sais pas vraiment qui est cet adjoint. Mais si j’entends ça vraiment comme un être humain, ce n’est pas bien. On est en France, on est dans le pays de la liberté. Je pense que ça c’est vraiment très grave », a déclaré Nasser Al-Khelaïfi.

L'article continue ci-dessous

Getty

« On a fait beaucoup pour la ville de Paris. Combien de personnes viennent à Paris pour voir le PSG ? Je pense beaucoup. On a fait plein d’investissements en France, je pense qu’on mérite plus de respect. J’adore Paris, je suis fier d’être là. Je veux du respect. On a fait de bonnes choses pour la ville », a poursuivi le président parisien, qui ne veut pas forcer si la Mairie ne veut pas céder.

La Mairie répond cash au PSG

Les propos du président du Paris Saint-Germain ne sont pas tombés dans les oreilles du sourd. Car la Mairie a répondu au Qatari. Dans une interview accordée à Le Parisien, David Belliard n’a pas du tout apprécié ces accusations.

« Me traiter de raciste relève de la diffamation, et n’est pas au niveau des enjeux de ce débat important », a d’abord réagi l’élu écologiste (EELV). Toutefois, il reste ferme sur ses propos : le Parc des Princes ne sera pas vendu au Qatar. Il juge celui-ci comme une société avec des intérêts privés.

« Oui, j’assume le fait que je m’opposerai à la vente de ce patrimoine parisien à des intérêts privés, quelle que soit leur nationalité. Je crois que cela doit rester un bien commun et donc un bien municipal », a-t-il ajouté.

Alors qu’il avait brandi la menace d’un déménagement au Stade de France si la Mairie refuse de céder, le PSG n’a finalement pas postulé pour racheter l’enceinte la semaine dernière. Faut-il rappeler que le PSG et la Mairie de Paris ne parlent plus d'une même voix depuis des mois en raison du rachat du Parc des Princes. Le PSG devrait-il se trouver un autre stade pour ses rencontres à domicile ? Wait and see.