PSG : Parc des Princes ou Stade France... le coup de pression sur la Mairie de Paris

La direction du club souhaite souhaite racheter le Parc à un prix décent et envisage de déménager si elle n'y parvient pas.

Lors de son arrivée à la tête du PSG en 2011, Nasser Al-Khelaïfi avait dressé une liste de ses priorités. En plus d’attirer les plus grands joueurs et de remporter la Ligue des champions, le nouveau président parisien souhaitait voir son équipe évoluait dans un stade à la capacité plus grande. Plus de dix ans après, le dossier de l’enceinte parisienne a très peu évolué. Il y a bien eu des travaux de rénovations en 2014-2015, financés en très grande partie par le club (plus de 85 millions d’euros) et qui ont permis d’améliorer l’expérience du spectateur ou d’augmenter à 10% de la capacité du stade, le nombre de sièges avec hospitalité. Ce qui a au passage permis de dépasser la barre des 100 millions d’euros de revenus liés au stade.





Hormis cela, le dossier n’avance pas. Peu après le rachat de QSI, les dirigeants parisiens ont vite compris que le PSG pourrait difficilement quitter le Parc des Princes. Question d’histoire, de traditions et surtout de mécontentement de nombreux supporters. Leur projet était donc d’augmenter sa capacité et de voir le nombre de places assises passer de 48 000 à 60 000. Un moindre mal quand on sait que Paris célébrait le 29 octobre le 100e match consécutif à guichets fermés. A ce titre plusieurs études de faisabilité ont été faites et le projet semble réalisable malgré de nombreuses contraintes architecturales.

"Vous ne dépenseriez pas un demi-milliard en tant que simple locataire"

Mais les envies de la direction parisienne ont sensiblement évolué. Alors que l’idée d’un désengagement du Qatar après le mondial revient comme un serpent de mer, QSI semble pourtant prêt depuis quelques mois à racheter le Parc des Princes. Ce qui au passage l'engagerait encore pour quelques temps. Mais l’affaire semble complexe. Du côté de la direction du club, on affirme que les discussions avec la Ville de Paris existent depuis près de quatre ans pour racheter le bâtiment. Et que le projet d’agrandissement, qui prévoit un investissement de 500 millions d’euros, ne se fera que si le PSG parvient à trouver un accord pour le rachat du Parc.





« Vous ne dépenseriez pas un demi-milliard en tant que simple locataire, explique une source en interne. Il est clair que le PSG ne dépensera cette énorme somme d'argent que s'il est effectivement propriétaire du stade, d’où les discussions de ces dernières années. » Mais après quatre années de discussions, le projet est au point mort. Le PSG juge les demandes et les exigences du Conseil de Paris comme « venant d’une autre planète ». Si la priorité est bien de rester du côté de la Porte de Saint-Cloud, la direction réfléchit à d’autres options pour pouvoir accueillir ses stars.





L’une d’entre elle mène au stade de France. En effet, l’Etat français, propriétaire de l'enceinte séquano-dionysienne, a décidé de ne pas renouveler la concession d’exploitation formée par Vinci et Bouygues après 2025 et chercherait un acheteur. En interne, on explique que Paris envisage sérieusement cette possibilité et réfléchit aussi à construire un nouveau stade ultramoderne. Simple coup de pression ou réelle volonté de déménager ? Ce qui est sûr c’est que la direction parisienne aimerait voir le dossier ne plus traîner.