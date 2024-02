Nasser Al-Khelaïfi l'annonce, le PSG va déserter le Parc

C’est décidé. Le Paris Saint-Germain va libérer le Parc des Princes comme le souhaite la Mairie de la ville, annonce le président du club francilien.

La fin du feuilleton ? C’est ce qu’on peut dire après la dernière sortie du président du club champion de France, ce jeudi 8 février 2024. Alors que l’opposition de la Mairie de vendre le Parc des Princes au Paris Saint-Germain avait coulé beaucoup d’encre, le PSG a finalement décidé de vider les lieux.

Al-Khelaïfi annonce le départ du PSG du Parc des Princes

Dans le cadre du congrès de l’UEFA, organisé ce jeudi 8 février depuis la Maison de la Mutualité à Paris, Nasser al-Khelaïfi, président du PSG, a été reconduit au Comité exécutif de l’instance du football européen. Le dirigeant parisien a été unanimement élu jusqu’en 2028 en tant que représentant de l’ECA.

Juste après le congrès de l’UEFA organisé à Paris, Nasser Al-Khelaïfi s’est arrêté devant trois médias français dont RMC Sport pour notamment répondre au Conseil de Paris qui reste fermé à l’idée de vendre le Parc des Princes au club francilien. Sans trop gamberger, le Qatari indique que le PSG va céder.

L'article continue ci-dessous

« C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est fini maintenant. On veut bouger du Parc », a déclaré le président du Paris Saint-Germain.

Getty Images

Le PSG et la Mairie ne s’entendaient pas

Alors qu’il avait brandi la menace d’un déménagement au Stade de France si la Mairie refuse de céder, le PSG n’avait finalement pas postulé pour racheter l’enceinte quand celle-ci avait été mise en vente. Faut-il rappeler que le PSG et la Mairie de Paris ne parlent plus d'une même voix depuis des mois en raison du rachat du Parc des Princes. Le club francilien envisageait d’acheter le Parc pour le rénover (monter la capacité à 60 000 places), mais le club de la capitale avait également pensé à racheter le Stade de France (il s’est depuis retiré) ou à se construire son nouveau stade.

Getty

Les champions de France et la Mairie ne faisaient que se répondre par médias interposés dernièrement. « Parce qu'on est du Qatar ? Parce qu’on est Arabes ? Ce n’est pas bien. Je pense que même légalement il ne peut pas dire ça. C’est grave. Je ne sais pas ce qu’en dit l’avocat, mais c’est grave…Je ne sais pas vraiment qui est cet adjoint. Mais si j’entends ça vraiment comme un être humain, ce n’est pas bien. On est en France, on est dans le pays de la liberté. Je pense que ça c’est vraiment très grave », avait déclaré Nasser Al-Khelaïfi dans Rothen s'enflamme sur RMC, déplorant la sortie de l'adjoint au Maire.