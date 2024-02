PSG, énorme rebondissement pour le Parc des Princes

Le dossier Parc des Princes entre le PSG et la Mairie de Paris a connu un retournement de situation, dimanche.

Présent au Parc des Princes depuis 1974, le Paris Saint-Germain et ses propriétaires cherchent à acheter le stade depuis quelques années. Mais la Mairie de la ville de Paris s’oppose à cet achat comme c’était encore le cas cette semaine. Une décision qui a suscité la volonté du PSG de déménager sur un nouveau stade. Toutefois, la situation pourrait bien changer.

Le PSG veut quitter le Parc des Princes…

Jeudi dernier après que la Mairie de Paris, Anne Hidalgo, fermait définitivement la porte à une vente du Parc des Princes, le président du PSG annonçait que le club allait quitter le stade. « C’est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C'est FINI maintenant, on veut BOUGER du Parc ! », a notamment tonné Nasser Al-Khelaïfi. Le board parisien dispose d’ailleurs de plusieurs options sur la table dont un départ vers Montigny-le-Bretonneux. Cependant, il est fort probable que le PSG et la Mairie arrivent à trouver finalement un terrain d’entente.

La Mairie de Paris change d’avis

Alors qu’elle avait assuré que le Parc des Princes n’était plus à vendre, la Mairie de Paris pourrait bien revenir sur sa décision. Après la sortie de Nasser Al-Khelaïfi jeudi, la Mairie, à travers son Premier adjoint, Emmanuel Grégoire, est également sortie du silence pour indiquer que le PSG ne quittera pas le Parc des Princes. « Le PSG ne quittera jamais le Parc des Princes. On a des choses à dire au PSG, et on ne souhaite plus communiquer par presse interposée », a-t-il confié lors de l'inauguration de l'Adidas Arena et dans des propos rapportés par RTL.

Après Grégoire, un autre responsable de la Mairie, en, l’occurrence Pierre Rabadan, s’est exprimé ce dimanche avec des mots quelque peu apaisants. « Il faut se rencontrer, le temps est passé, il faut changer d'attitude, personne ne doit être pris en otage. On veut la même chose que les supporters, on veut que le PSG reste au Parc des Princes. C'est où le club a été créé, a grandi, a fait son histoire », a déclaré l’Adjoint à la Mairie de Paris chargé des Sports.