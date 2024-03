PSG, la réponse surprenante de Warren Zaire-Emery sur l'avenir de Mbappé

Warren Zaire-Emery a réagi mardi sur l’avenir de son coéquipier au PSG et en Equipe de France, Kylian Mbappé.

Il n’y pratiquement aucune chance que Kylian Mbappé reste au PSG la saison prochaine. L’international français a déjà fait savoir au club et à ses coéquipiers qu’il ne souhaitait pas prolonger à la fin de saison. L’ancien de Monaco devrait alors rejoindre le Real Madrid lors du prochain mercato. Même si rien n’est encore officiel, l’avenir de Mbappé fait parler à Paris et même en Equipe de France. Ce mardi, c’est Warren Zaire-Emery qui s’est livré sur la question.

Warren Zaire-Emery ne veut pas laisser partir Mbappé

Convoqué en Equipe de France pour le rassemblement du mois de mars, Warren Zaire-Emery était en conférence de presse ce mardi. Et comme on pouvait s’y attendre, le jeune milieu de terrain du PSG n’a pas échappé à la question sur l’avenir de Kylian Mbappé. Logiquement, Zaire-Emery préfère avoir le capitaine de l’Equipe de France dans son effectif. « Il y a beaucoup de leaders avant moi. (Long silence de 20 secondes) Comment répondre à cette question (sourire). C'est sûr qu'on aimerait garder Kylian au club, car c'est l'un des meilleurs joueurs au monde si ce n'est le meilleur », répond-il avec beaucoup d’hésitation.

L'article continue ci-dessous

Getty/ GOAL

Outre son avenir, Warren Zaire-Emery a également à s’exprimer sur la probable participation de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques. Une participation loin d’être actée pour le moment avec le refus du Real Madrid. « Kylian, je suis au quotidien avec lui. C'est un joueur de classe mondiale même à l'entraînement. Il donne tout, il veut marquer et faire marquer. Pour sa présence aux JO, ce n'est pas à moi de parler, je laisse ça aux autres », botte en touche Warren Zaire-Emery.

Zaire-Emery veut enchainer l’Euro et les JO

A l’instar de Kylian Mbappé, Warren Zaire-Emery est également éligible pour les JO. Le titi parisien a même plus de chances d’y être puisqu’il évolue en Ligue 1, contrairement à Mbappé qui devrait signer au Real Madrid l’été prochain. Mais, l’homme qui est à sa deuxième convocation en Equipe de France rêve également de disputer l’Euro 2024 (14 juin au 14 juillet), qui aura lieu peu avant les JO (26 juillet au 11 août). Malgré son jeune âge, Warren Zaire-Emery se sent capable d’enchainer les deux compétitions.

« C'est sûr que ça fait très envie de participer à une compétition comme ça. Après, je ne sais pas où je serais. Je donnerai tout si j'y suis pour aider l'équipe de France. Si c'est possible pourquoi, mais je ne choisis pas. C'est une fois dans la vie, si je peux participer je le ferai. Franchement, tant que je joue au football je suis content. Après il y a beaucoup de matchs sur la saison. Mentalement, je ne sais pas et physiquement je donnerai tout. Cela ne me fait pas peur. Si j'y suis, je donnerai tout », a-t-il confié.