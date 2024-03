Jeux Olympiques : Enorme rebondissement pour Mbappé

Nouveau rebondissement pour la participation de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques l’été prochain.

Du 26 juillet au 11 août prochain, auront lieu en France les Jeux Olympiques 2024. Une édition particulière à laquelle souhaitent participer plusieurs internationaux français à l’instar de Kylian Mbappé. Mais ces derniers ne peuvent pas faire partie des trois jokers de Thierry Henry sans l’aval de leurs clubs. Ce qui rend la situation compliquée surtout pour Mbappé qui n’a pas encore officiellement signé dans son futur club.

Thierry Henry veut négocier avec le Real Madrid pour Mbappé

Si cela ne tenait qu’au PSG, Kylian Mbappé aurait plus de chance de disputer les Jeux Olympiques l’été prochain. Mais l’international français ne sera plus un joueur du Paris Saint-Germain dès la fin de la saison en cours. Mbappé devrait rejoindre, sauf surprise, le Real Madrid lors du mercato estival. C’est alors au club madrilène que reviendrait la décision de libérer le joueur pour les JO. Un risque que le Real Madrid n’est pas prêt à prendre même si Thierry Henry compte essayer de faire changer d’avis les Merengues.

Getty

« Ça a toujours été le cas. Je savais à quel point ça allait être difficile. Je m'en doutais. C'est tout à fait normal, surtout les clubs à l'étranger. C'est les JO ici, en France, les clubs français vont être là je pense pour aider. Mais pour les clubs étrangers, je m'en doutais. Je ne me suis jamais arrêté au premier non. On verra ce qu'on peut faire, la décision restera celle des clubs, vu que ce ne sont pas des dates Fifa. On va essayer de discuter, mais ce n'est pas évident », a annoncé le sélectionneur de l’Equipe de France Espoirs en conférence de presse, lundi.

Mbappé n’ira pas au clash avec le Real Madrid pour les JO

Le Real Madrid ne verrait sûrement pas d’inconvénient à la participation de Kylian Mbappé aux JO si le tournoi olympique avait lieu lors d’une fenêtre Fifa. En plus, les Jeux Olympiques démarrent juste après la fin de l’Euro 2024 qui a lieu du 14 juin au 14 juillet en Allemagne. Et, le vice-capitaine du PSG sera engagé dans la compétition avec l’Equipe de France.

Un enchainement qui ne risque pas de faire changer le Real Madrid. Et cela, le joueur le comprend parfaitement. Selon Matteo Moretto, Kylian Mbappé n’irait pas au clash avec le club madrilène pour disputer les JO. A en croire le journaliste espagnol de Relevo, l’international français devrait respecter la décision du Real Madrid. Une nouvelle qui ne risque de faire plaisir à Thierry Henry.