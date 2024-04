PSG, la petite pique de Bradley Barcola à l’OL après la victoire contre le Barça

Formé à l’OL, Bradley Barcola envoie un message indirect à l’Olympique Lyonnais après la victoire du PSG contre le Barça en ¼ de finale de la LDC.

Titulaire lors de la victoire du Paris Saint-Germain contre le Barça (1-4), Bradley Barcola a disputé 77 minutes avant de céder sa place à Lee Kang-in. Formé à l’Olympique Lyonnais, l’international espoirs français a envoie un petit message à l’OL après la qualification du PSG.

Barcola savoure la qualification parisienne

Passeur décisif sur le premier but parisien inscrit par Ousmane Dembélé (40e) pour égaliser, Bradley Barcola est également celui qui a provoqué l’expulsion de Ronald Araujo (29e). Au coup de sifflet final, l’ailier gauche des Parisiens a exprimé ses sentiments de joie.

« On s’est dit qu’on venait pour gagner, donc on a beaucoup travaillé la semaine pour venir gagner. On a fait de la tactique. Et vous l’avez vu aujourd’hui (mardi, Ndlr), on était prêts. On a fait ce qu’il y avait à faire. Il y a vraiment un collectif. On travaille tous défensivement et offensivement et quand on joue comme ça, je pense qu’on est inarrêtables (…) La clé, je pense, c’était de mettre l’intensité qu’on n’a pas mis à l’aller. Et même dans la tête, on était mieux. Il y avait tout pour gagner », a-t-il lancé en zone mixte.

« C’était exceptionnel. On avait beaucoup de soutien des supporters, même après la défaite, donc c’est comme ça qu’il fallait les remercier. On a montré qu’on avait un bon état d’esprit. Ils ont été avec nous du début à la fin, on était obligés de fêter ça avec eux », a ajouté Barcola.

Barcola n’a aucun regret d’être parti de l’OL

Formé à l’Olympique Lyonnais, Bradley Barcola a quitté la formation rhodanienne l’été dernier (2023) pour signer à Paris jusqu’en 2028. Après la victoire face au Barça, mardi soir, le joueur de 21 ans confie qu’il n’a aucun regret d’avoir quitté les Gones. Au contraire, il estime avoir fait le bon choix en prenant la porte.

« Je sais que j’ai fait un très bon choix en venant ici. Je n’ai pas eu de doute sur mon choix. Je suis vraiment très content, très fier d’être parisien aujourd’hui et j’espère qu’on va aller le plus loin possible », a-t-il fait savoir. Le message est passé.