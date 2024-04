Barça – PSG, Gündogan tacle sévèrement Araujo après son expulsion

Ronald Araujo est très blâmé après son carton rouge reçu contre le PSG en match retour des ¼ de finale de la LDC, mardi soir.

Ronald Federico Araújo da Silva, connu plus simplement comme Ronald Araújo, ne fait pas l’unanimité dans le vestiaire barcelonais. Le défenseur central uruguayen est indexé avoir été le grand fautif de l’élimination du club catalan par le Paris Saint-Germain.

Gündogan est "déçu" par le geste d’Araujo

Vainqueur de la manche aller (2-3) au Parc des Princes, le FC Barcelone se voyait partiellement en demi-finale, surtout quand le club champion d’Espagne a ouvert le score lors du match retour grâce à Raphinha (12e). Malheureusement, les Culés n’ont pas pu maintenir l’avantage. Sanctionné pour une faute sur Bradley Barcola, Ronald Araujo a été expulsé (29e). Logiquement, Paris a pris le contrôle du match en s’imposant finalement 1-4. Une deuxième remontada réussie pour Luis Enrique, qui a fait son choix entre celle de 2017 et celle de mardi.

Vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière avec Manchester City, Ilkay Gündogan ne remportera pas le trophée cette saison avec le Barça qu’il a rejoint l’été dernier. L’ancien capitaine des Skyblues ne s’est pas montré tendre envers son coéquipier expulsé. « Je suis déçu, très déçu parce que nous étions en si bonne position, pas seulement à l'issue du match aller mais aussi après le premier but qu'on a marqué. Tout était entre nos mains et nous l'avons simplement donné au PSG. Nous l'avons fait de la manière la plus facile qui soit. C'est le plus décevant », a commencé Gündogan.

Gündogan trop dur avec Araujo

Le milieu de terrain allemand, très déçu, aurait aimé encaisser un but plutôt que de créer une telle opportunité de but à l’adversaire. Si Araujo crie au vol après son expulsion, Gündogan estime qu'il aurait pu éviter un tel carton dans un match aussi important.

« C'est difficile à dire, je pense que dans ces moments cruciaux, il faut être bien sûr quand on intervient, quand on va chercher le ballon. Je ne sais pas s'il touche le ballon ou pas. Mais je préfère encaisser un but ou même accorder un un contre un. Je préfère donner au gardien la possibilité de l'arrêter, voire de lui donner le but franchement. Recevoir un carton rouge si tôt dans le match, ça vous tue », a ajouté Gündogan.