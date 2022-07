PSG : La concurrence, la Coupe du monde 2022... Nordi Mukiele affiche ses grandes ambitions

Le natif de Montreuil ne craint pas la féroce concurrence à son poste et à la Coupe du monde 2022 dans un coin de sa tête.

Recruté pour 10 millions d'euros, Nordi Mukiele va avoir un coup à jouer dans la rotation du PSG. Capable de jouer dans l'axe ou sur le côté droit, le Français a été recruté pour remplir le rôle de doublure d'Hakimi sur le côté droit mais peut tout aussi devenir un titulaire dans la défense à trois du PSG dans l'axe en profitant des défaillances ou des absences du trio Ramos-Marquinhos-Kimpembe. Dans une interview accordée à L'Equipe, Nordi Mukiele a affiché ses ambitions pour sa nouvelle aventure au Paris Saint-Germain.

"Je me sens prêt à jouer dans un grand club"

"Lorsqu'on rejoint un grand club, forcément il y a une part de risque. Après, je pense que je suis préparé. Vous m'auriez posé la question il y a deux ans, je vous aurais dit que je n'étais pas prêt. Aujourd'hui, je sais que je le suis. À Leipzig, j'ai connu l'Europe, des matches références contre Paris, Manchester City ou United. Si un joueur a envie d'évoluer, il doit passer par les grands clubs et aujourd'hui, j'y suis. Et je me sens prêt. Alors oui, c'est un risque, mais un très bon risque (sourire). A partir du moment où j'avais donné ma parole à Luis Campos (conseiller football du PSG)... À aucun moment, je n'ai hésité", a expliqué Nordi Mukiele.

"Il y a un élément dont je suis sûr, c'est que cette rigueur, c'est important. J'ai appris à instaurer une routine dont mon corps a besoin. Le bain froid, j'en ai besoin chaque jour, la préactivation, les séances de sauna, d'étirements aussi. Mon corps demande ça. C'est ce qu'on m'a appris là-bas. Cette discipline, cette rigueur, j'en ai besoin aujourd'hui", a ajouté le défenseur du PSG.

"Ce n’est pas en signant dans un club qu’on se rapproche des Bleus"

Nordi Mukiele ne craint pas la forte concurrence à laquelle il va faire face pour s'imposer au PSG : "À Leipzig, j'étais en concurrence avec des internationaux. Je viens pour jouer là où le coach a besoin, pour aider l'équipe. Et donner la meilleure version de moi-même. Piston, axial, je suis à l'aise aux deux. M'imposer ici ou là, ce n'est pas la question. La question est de savoir si je vais être performant et savoir si je vais aider l'équipe".

"Quand je vois les noms des concurrents, est-ce que je me dis que c'est injouable ? Non, il ne faut pas se dire ça. Il faut se dire que dans chaque grand club européen, il faut avoir des joueurs de haut niveau pour remporter les plus grands trophées. C'est normal. J'arrive ici pour jouer, pour apprendre, pour continuer à grandir. Après, oui, si on m'avait dit, à Laval, que je jouerais un jour avec Ramos, je ne l'aurais pas nécessairement cru (sourires)", a affirmé l'ancien défenseur du RB Leipzig.

Nordi Mukiele a la Coupe du monde 2022 dans un coin de sa tête mais ne pense pas que son transfert au PSG l'aidera si ses performances ne suivent pas : "Ce n’est pas en signant dans un club qu’on se rapproche des Bleus. Ce sera à moi d’être performant pour essayer de me rapprocher. On ne va pas se cacher, j’aimerais y retourner. Et faire la Coupe du monde. Mais la première chose, c’est d’être performant. Si je n'y suis pas, c'est qu'il me manque des choses. Ce sera à moi d'aller les chercher".