PSG : Mbappé, concurrence, Galtier… Ekitike explique son choix

Lors d’une longue interview accordée au quotidien régional Le Parisien, Hugo Ekitike est revenu sur son transfert au Paris Saint-Germain.

Officiellement transféré du Stade de Reims au Paris Saint-Germain pour environ 36 millions d’euros, bonus compris, Hugo Ekitike entre dans la cour des grands. Et cela ne lui fait visiblement pas peur. À seulement 19 ans, l’international français U20 affiche une énorme confiance en lui, et semble prêt à tout pour briller sous le maillot parisien.

Mbappé, son idole… et concurrent

Lors d’une interview accordée au Parisien, le désormais ex-Rémois est longuement revenu sur son choix de rejoindre le PSG. Choix également motivé par la présence de son idole dans l’équipe, un certain Kylian Mbappé. "Kylian Mbappé est une source d’inspiration, un joueur auquel ma génération et celle qui suit s’identifie car il a un parcours parfait", a expliqué Ekitike dans le quotidien régional.

Mbappé est son idole, mais il sera aussi son concurrent. Tout comme Lionel Messi, ou même Neymar. De quoi faire peur au bonhomme ? Ce serait mal le connaître. "J’appréhende super bien parce qu’au PSG, la cadence des matchs n’est pas la même qu’ailleurs. Il y a plus de compétitions à jouer et, en côtoyant des joueurs comme eux au quotidien, on progresse forcément. C’est à moi d’imposer ma manière de jouer pour qu’ils m’adoptent et qu’on trouve des solutions pour évoluer ensemble", s’imagine déjà Ekitike.

Ekitike veut vite convaincre Galtier

Celui qui a dit non à Newcastle cet été est également revenu sur son nouveau coach Christophe Galtier, qu’il espère convaincre rapidement : "Je n’ai pas encore spécialement parlé avec le coach, c’est une relation qui va s’installer avec le temps. Mais je sais que si je suis ici, c’est que le coach a donné son approbation et que je suis un joueur qu’il souhaitait avoir. À partir du moment où il me donnera sa confiance, je lui rendrai sur la pelouse et en dehors."