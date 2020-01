PSG, Kylian Mbappé joueur le plus cher du monde

L'attaquant du Paris Saint-Germain caracole toujours en tête du classement des joueurs les plus chers de la planète selon le CIES.

Le et les autres prétendants de Kylian Mbappé sont prévenus, s'ils espèrent déloger le champion du monde 2018 du PSG, un jour, il faudra sortir le chéquier. En effet, Kylian Mbappé a été désigné par Centre International d’Étude du Sport (CIES) de Neuchâtel ( ) comme le joueur le plus cher du monde. Tous les six mois, le CIES fait, selon son algorithme, son classement des joueurs les plus chers de la planète football, et comme lors du dernier classement en juin 2019, l'attaquant français est en tête.

Selon le CIES, la valeur de Kylian Mbappé s'élève à 265,2 millions d'euros. Un sacrée somme qui ferait de lui le transfert le plus cher de l'histoire si un jour un club a l'audace de vouloir débourser une telle somme pour s'attacher les services de l'ancien attaquant de l'AS . Derrière l'attaquant vedette du PSG, il y a également du sacré beau monde. Son dauphin pointe tout de même à 40 millions de lui, à hauteur de 223,7 M€.

La chute de Messi

Il s'agit de Raheem Sterling (25 ans) qui fait les beaux jours de et atteint la maturité sous Pep Guardiola. Mohamed Salah (27 ans) complète le podium. L'attaquant égyptien de , qui domine la de la tête et des épaules cette saison, est estimé à 175,1 M€. Pour le reste du classement, à noter l'émergence de Jadon Sancho (19 ans, , 168,9 M€). Lionel Messi, quatrième en juin dernier est désormais huitième.

Le Ballon d'Or 2019 a vu l'ailier du Borussia Dortmund lui passer devant en compagnie de trois autres joueurs : Sadio Mané (27 ans, Liverpool, 155,6 M€), Harry Kane (26 ans, , 150,5 M€) et Marcus Rashford (22 ans, , 134,3 M€). Il faut dire que l'âge de l'Argentin du est un frein à sa valeur sur le marché des transferts, cela ne remet pas en cause son talent et sa forme actuelle pour autant.

Enfin, pour ce qui est de la , Neymar a vu sa cote chuter aux yeux du CIES. Le Brésilien du PSG est estimé à 100,4 M€ sur le marché, étant le deuxième joueur du championnat derrière Mbappé. Jonathan Ikoné (21 ans) complète le podium. Le néo-international français est évalué à 76,2 M€, juste devant le Lyonnais Moussa Dembélé (23 ans), estimé à 70,3 M€. La grande surprise est probablement le prix de Leandro Paredes, qui vaudrait 64,5 millions d'euros. Révélation de la première partie de saison en Ligue, Victor Osimhen (21 ans), recruté pour environ 15 M€ l’été dernier à Charleroi, est estimé à environ 62,9 M€ à en croire le CIES. Une belle plus-value est à venir pour le LOSC.