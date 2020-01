Neymar "prêt à écouter" le PSG pour prolonger

L'entourage de l'international brésilien a confié que ce dernier était heureux à Paris et attend un signe du club pour une prolongation.

Tout va très vite dans le football mondial c'est bien connu. En moins de cinq mois, Neymar est passé d'un retour acté au l'été dernier à une possible prolongation de contrat avec le . Début janvier, l'entourage de l'international assurait dans les colonnes de L'Equipe que l'intéressé n'excluait pas de rester dans la capitale à condition d'un joli parcours en cette saison.

Ce mardi, alors que la presse catalane indique qu'Antoine Griezmann serait en faveur d'un retour de Neymar au FC Barcelone l'été prochain et aimerait évoluer avec la MSN en Catalogne, le son de cloche est tout autre du côté de Le Parisien. Selon les informations du quotidien français, Neymar est bel et bien en faveur d'une prolongation de contrat avec le champion de en titre, lui qui est sous contrat jusqu'en juin 2022.

"Neymar heureux comme jamais"

L'entourage de l'attaquant brésilien s'est exprimé dans les colonnes de Le Parisien et a ouvert la porte au club de la capitale, révélant que le joueur attend tout simplement un signe et le premier pas du PSG : "Si le PSG veut discuter, on écoutera ce qu'il a à nous dire. Au printemps dernier, Neymar était tout proche de prolonger, et c'est le PSG qui l'avait sollicité. Si les dirigeants veulent discuter, ils doivent venir vers nous".

Neymar attendrait donc un signe de ses dirigeants. Il serait même "heureux comme jamais depuis très longtemps", a avancé son clan. Un nouveau contrat est "une possibilité si le PSG a des résultats et gagne". "Parce que Neymar veut gagner", confie-t-on dans l'entourage du Brésilien. En quelques mois, la donne s'est donc totalement inversée et Neymar pourrait finalement prolonger son aventure avec le Paris Saint-Germain.

Une prolongation de contrat ne fermerait pas pour autant les portes d'un possible départ à l'avenir, mais elle assurerait en tout cas au Paris Saint-Germain de rester en position de force avec les clubs voulant lui arracher Neymar et surtout l'assurance de ne pas voir l'international brésilien partir gratuitement à l'été 2022. Une chose est sûre, Neymar veut gagner des titres, dont la Ligue des champions, et il aimerait donc y parvenir à Paris.