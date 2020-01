Naples-Barça - Mario Rui a "la migraine" en pensant à Messi

Ne parlez pas de Messi à Mario Rui, qu’il retrouvera en Ligue des Champions au mois de février. Le Napolitain veut éviter les maux de tête !

J-51 ! Le 25 février prochain, accueillera le au San Paolo dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Une rencontre pour laquelle les hommes de Gennaro Gattuso, seulement huitièmes de , ne seront évidemment pas favoris. La faute à qui ? À Lionel Messi, bien évidemment.

Depuis son début de saison tout de même tronqué par une blessure, l’Argentin marche sur l’eau, bien qu’il soit resté muet contre l’ Barcelone (2-2). Et son futur adversaire direct, Mario Rui, se prépare d’ores et déjà à affronter le Ballon d’Or en titre… avec une certaine appréhension !

Mario Rui : "Je peux me considérer chanceux"

"Messi ? Si je commence à penser à lui maintenant, je vais avoir mal à la tête", a déclaré l’ancien latéral gauche de l’ sur les ondes de Radio Kiss Kiss. Et on peut le comprendre : s’il n’a pas réussi à remplir son objectif C1 l’année dernière, La Pulga aura à coeur de le faire cette saison. Mario Rui peut donc s’attendre à souffrir, mais il s’estime tout de même "chanceux" !

"Blagues mises à part, je peux me considérer chanceux car c'est le rêve de chaque joueur de faire face au plus fort et je vais tout faire pour réaliser le meilleur match possible", a rappelé Mario Rui, qui pourra compter sur la ferveur du San Paolo afin de tenir tête à Messi.