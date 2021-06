PSG, Jérôme Rothen regrette la communication de Mauricio Pochettino

L'ancien milieu de terrain du PSG aurait aimé que l'Argentin sorte du silence pour clarifier ses intentions concernant son avenir.

L'avenir de Mauricio Pochettino fait beaucoup parler depuis quelques jours. Annoncé dans le viseur de Tottenham, qui souhaiterait le faire revenir, mais aussi du Real Madrid, qui a finalement engagé Carlo Ancelotti, Mauricio Pochettino a demandé à quitter le club de la capitale selon les informations de Goal. L'Argentin a été déçu par l'organisation du PSG, sa relation avec Leonardo a perdu de son éclat, mais reste sous contrat avec le club de la capitale.

Si Leonardo a clamé haut et fort que Mauricio Pochettino était sous contrat avec le Paris Saint-Germain, sous-entendu donc qu'il ne libèrera pas l'Argentin sans la moindre contrepartie, le principal intéressé, en vacances, n'est pas sorti du silence depuis l'apparition de ses rumeurs dans la presse. Au micro de RMC Sport, Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG, a ouvertement regretté le silence de l'entraîneur argentin qui n'arrange pas les choses.

"Au bout d'un moment, je ne vais pas aller contre Mauricio Pochettino, parce qu'on ne sait rien. Mais quand tu vois que ça enfle comme ça, et que tu laisses les gens parler sur ton cas, en disant "c'est inadmissible tu te rends compte le coup à l'envers qu'il ferait au PSG, ça montre à l'intérieur du club, qu'au PSG ça ne va pas du tout". Toutes ces rumeurs qui sont à l'encontre du club, d'un club qu'il aime. Parce que je le connais bien Mauricio Pochettino, il aime le PSG", a expliqué le consultant RMC Sport.

"S'il ne communique pas, c'est qu'il y a de la vérité là-dedans"

"Son premier passage en tant que joueur l'a marqué, même s'il n'est pas resté dix ans, ça l'a marqué. C'est aussi pour ça qu'il a accepté le poste d'entraîneur du PSG, pas que pour ça, parce que le salaire va avec et entraîner le PSG c'est flatteur aujourd'hui. C'est une vraie progression pour lui. Tottenham est une grande équipe, mais n'est pas armé comme le PSG pour remporter la Ligue des champions, donc c'est une belle progression. Mais quand il y a autant de rumeurs bordel, pourquoi lui ne communique pas", a ajouté Jérôme Rothen.

"Il doit dire c'est totalement faux, arrêter de parler sur moi. Oui même juste un tweet, ça va vite. Alors les dirigeants se cassent la tête aujourd'hui à dire "non, ce ne sont que des rumeurs", mais lui ne communique pas. Donc forcément on est obligé de croire qu'il y a de la vérité là-dedans. Si c'est vrai, là c'est grave. Et ce qui est encore plus grave, c'est s'il laisse dans les prochains jours continuer cette rumeur qui enfle et qu'il reste au PSG, ça voudrait dire qu'il n'a pas réussi à partir et qu'il reste à contrecoeur au PSG et ça ce n'est pas possible", a conclu l'ancien milieu du PSG.

Bien entendu, une mise au point de Mauricio Pochettino apporterait beaucoup plus de sérénité au Paris Saint-Germain pour les jours à venir et permettrait au club de la capitale de se tourner pleinement vers la saison prochaine et le marché des transferts. Arrivé l'hiver dernier, Mauricio Pochettino n'est pas parvenu à remporter le championnat de France avec le club de la capitale, mais a permis au PSG de se hisser jusqu'en demi-finale de la C1.