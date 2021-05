PSG, Leonardo met les choses au clair concernant l'avenir de Pochettino

Le directeur sportif du PSG a assuré que le technicien argentin ne quittera pas le club de la capitale cet été.

Leonardo a connu une fin de semaine agitée. Entre le sacre de Thomas Tuchel avec Chelsea en Ligue des champions qu'il a décidé, avec les dirigeants du PSG, de virer à la mi-saison et les rumeurs autour d'un départ du remplaçant de l'Allemand, Mauricio Pochettino, après seulement six mois à la tête du club de la capitale, le Brésilien a du avoir les oreilles qui sifflent. Présent pour le choc de D1 Arkema entre l'OL et le PSG, Leonardo a assuré que l'Argentin sera bel et bien l'entraîneur du PSG la saison prochaine.

Au micro de Canal +, le directeur sportif brésilien a ouvertement contourné la question sur le futur de son entraîneur et a par la suite rendu hommage à Thomas Tuchel, mais au micro de France Bleu et d'Europe 1, Leonardo n'a pas pu prendre une porte dérobée et a assuré que Mauricio Pochettino va rester au PSG : "Je vous le dis, Mauricio Pochettino a deux ans de contrat avec nous et on est très contents".

Selon les informations de Goal, Mauricio Pochettino a été contacté par le Real Madrid pour succéder à Zinedine Zidane. Pour rappel, l'Argentin avait déjà été approché par les Merengue après sa finale de Ligue des champions avec Tottenham, mais son club avait refusé de le laisser partir et le Real Madrid avait fait revenir Zinedine Zidane. Goal est également désormais en mesure d'assurer que Mauricio Pochettino a informé le PSG qu'il souhaite partir.

Pochettino ne forcera pas son départ

Néanmoins, comme l'a indiqué Leonardo, l'Argentin est toujours sous contrat avec le club de la capitale. Son départ ne sera donc pas si simple en dépit de sa volonté de quitter le club français. Seul un accord entre les deux entités pourrait permettre à Mauricio Pochettino de succéder à Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid, néanmoins, les relations des deux clubs ne sont pas à leur apogée notamment en raison du dossier Kylian Mbappé.

Bien que la relation de Leonardo, directeur sportif du club français, avec Mauricio Pochettino ait perdu de son éclat, la continuité de l'entraîneur argentin est loin d'être exclue. Mauricio Pochettino, arrivé cet hiver, a une affection particulière pour le PSG, où il a évolué en tant que joueur, et est conscient qu'il occupe un poste très prisé et un projet aux grandes aspirations. Rester ne serait pas un drame dans tous les cas.

Son départ serait en revanche un terrible coup dur pour le PSG et un nouveau désaveu, six mois à peine après avoir convaincu son ancien joueur de rejoindre à nouveau la capitale, cette fois sur le banc de touche. Après s'être séparé de Thomas Tuchel en cours de saison, le club de la capitale se retrouverait ainsi contraint de faire appel à un troisième manager en moins d'un an, mais cette fois-ci contre sa volonté. Mauricio Pochettino est également dans le viseur de Tottenham, son ancien club. Leonardo devra donc faire preuve de fermeté pour conserver l'Argentin sur le banc du PSG.