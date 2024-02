L’entraîneur du Stade Rennais est toujours sous le choc après le pénalty accordé au PSG le weekend dernier en Ligue 1.

Dimanche, le Stade Rennais était en déplacement au Parc des Princes pour défier le Paris Saint-Germain dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1 de France. Au cours de ce choc où Parisiens et Rennais se sont séparés sur le score de parité (1-1), un pénalty polémique a été accordé au club francilien.

Le PSG favorisé ?

Le Stade Rennais a surpris le Paris Saint-Germain devant ses milliers de supporters, dimanche. Bien qu’ils aient été dominés par les Franciliens, les Bretons ont été dociles et n’ont pas vendangé leur grosse occasion de la partie. En effet, Amine Gouiri avait ouvert le score pour les Rouge et Noir (33e). Un avantage conservé par les visiteurs non seulement jusqu’à la pause, mais aussi dans les derniers instants de la rencontre avant que la fête ne soit gâchée.

Le Paris Saint-Germain a bénéficié d’un pénalty de grâce en toute fin de match (90e+7) après intervention de la VAR. Une décision jugée injuste par l’entraineur du club breton, Julien Stéphan, pour qui ce pénalty n’a jamais existé.

Julien Stéphan ne s’en remet toujours pas

A deux jours de son déplacement au Stade Geoffroy-Guichard pour y défier Le Puy Foot en marge des quarts de finale de la Coupe de France, Julien Stéphan, entraîneur de Rennes, est revenu sur la polémique arbitrale et le penalty accordé au PSG (1-1). C’était ce mardi 27 février 2024 en conférence de presse.

« Je ne sais pas si des explications ont été demandées. Ce n’est pas mon rôle en tout cas. Je n’ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que j’ai dit à la fin de la rencontre. Mon opinion et mon analyse restent les mêmes », a-t-il lancé, avant d’inviter à une évolution de la VAR afin de limiter les polémiques et les erreurs.

« Il y a certainement des réajustements à avoir. Après je n’ai pas les compétences de dire lesquels. Il y a beaucoup de polémiques en ce moment sur des décisions. On n’est pas les seuls à avoir subi des choses ce week-end. Le week-end précédent aussi il y a eu des problématiques », a poursuivi Julien Stéphan. « Nous elle a été très grosse ce week-end et ça nous a beaucoup frustré parce que c’est incompréhensible. Parce qu’il faut quand même revenir à la logique de départ. La VAR appelle l’arbitre lorsqu’il y a une décision erronée justifiant un changement de décision », a-t-il ajouté.

Une décision « incompréhensible »

Pour l’entraîneur du club breton, l’appel de la VAR a été incompréhensible.

« Là, le simple appel de la VAR est déjà incompréhensible sur cette situation. Et en plus derrière…je ne vais pas revenir sur ce qu’on a déjà dit mais il y a certainement des ajustements à trouver parce qu’il y a eu trop de polémiques ces derniers temps. Ensuite, définir lesquels ce n’est pas mon rôle. Il y a des gens qui sont compétents pour ça et qui doivent le faire assez rapidement. Parce que c’était un outil, au départ, qui était supposé améliorer les choses. Et en ce moment c’est un outil qui génère plus de frustration qu’autre chose », a-t-il regretté dans des propos rapportés par RMC Sport.